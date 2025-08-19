Sommerserie in Steinen/Maulburg: Ihre Fotos für „Mein schöner Garten“

1 Beim Blick durch den Pavillon und in den Park, wo unter anderem eine weiße Rambler-Rose sowie Fingerhut, Margeriten und viele weitere Blumen zu sehen sind, lässt es sich gut entspannen. Foto: Inge und Günter Giller Einblicke in ihren Garten gewähren uns heute Inge und Günter Giller aus Weitenau.







Einblicke in ihren Garten gewähren uns heute Inge und Günter Giller aus Weitenau. Sie schreiben dazu: „Wir haben einen kleinen Park mit sehr vielen Blumen, Bienenweide und einer Blumeninsel mit Lilien, unter anderem Palmlilien.“ Beim Blick durch den Pavillon und in den Park, wo unter anderem eine weiße Rambler-Rose sowie Fingerhut, Margeriten und viele weitere Blumen zu sehen sind, lässt es sich gut entspannen. „Dieser Park ist unser Hobby und unserer Lieblingsplatz. Als Rentner verbringen wir dort viel Zeit. Es gibt ja immer etwas zu tun“, wissen die beiden auch um die anstrengenden Seiten der Gartenpflege. Zugleich möchten sie anderen auch einen kleinen Einblick gewähren. Weitere Infos gibt es unter https://www.ggiller.de/. Möchten auch Sie uns Einblick in Ihren Garten gewähren? Schicken Sie uns ein Foto mit einem kleinen Begleittext per E-Mail an folgende Adresse: steinen@verlagshaus-jaumann.de. Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift.