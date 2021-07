Sommerschule in Sulz

1 Das Albeck-Gymnasium und die Kooperationspartner freuen sich über den Zuschlag zur Sommerschule. Foto: Schule

Das Albeck-Gymnasium ist neuer Standort für Sommerschule. Sommerschule findet mittlerweile an über 50 Standorten im Land statt.

Sulz - Das Albeck-Gymnasium ist neuer Standort für Sommerschule. Sommerschule findet mittlerweile an über 50 Standorten im Land statt. Es handelt sich hierbei um ein Programm des Kultusministeriums, das 2012 ins Leben gerufen wurde und vorwiegend in der letzten Sommerferienwoche für Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen der Grundschulen und auch für Klassen der weiterführenden Schulen angeboten wird.

Kinder und Jugendliche sollen in der Sommerschule die Chance erhalten, ihre schulischen und sozialen Kompetenzen weiterzuentwickeln, sodass ein optimaler Grundstein für den Start ins neue Schuljahr gelegt ist.

Teilnehmerzahl vergleichsweise hoch

Hintergrund ist der, dass sich in den Sommerferien 2020 sehr viele Schüler für die Lernbrücken angemeldet hatten. Die Teilnehmerzahl war vergleichsweise hoch, sodass das Kultusministerium direkt bei der Schulleitung des Albeck-Gymnasiums angefragt hat, ob Interesse an der Einrichtung von Sommerschule am Standort Sulz bestünde.

Bei mehreren Kollegen fand die Idee sofort großen Zuspruch und so wurde die Suche nach geeigneten Kooperationspartnern gestartet, heißt es in der Mitteilung. Das Kultusministerium sieht vor, dass sich Kooperationspartner zur Abrundung des schulischen Angebots einsetzen und somit wesentlich zur Lernmotivation beitragen.

Den Kindern sollen insbesondere überfachliche, soziale, personale und methodische Kompetenzen vermittelt und Freude am gemeinsamen Lernen gefördert werden, so die Mitteilung weiter. Als Kooperationspartner konnten die Grundschule Bergfelden, die Hector Kinderakademie Rottweil und die Jugendkunstschule Kreisel gewonnen werden. Für die Sommerschule erhält das Albeck-Gymnasium ein gesondertes Budget, über das die externen Dozenten finanziert werden und die Mittagsverpflegung der Kinder ermöglicht wird.