1 Freude über das Engagement des Rotary-Clubs, der einen Scheck über 1800 Euro überreichte. Von links: Katrin Kinsler, Ulrike Hegele, OStR Jochen Lindner, Miriam Nagel, Jean Marc Maier (Präsident des Rotary-Clubs), Wolfgang Kronenbitter. Foto: Baiker

Katrin Kinsler und Ulrike Hegele, beide Lehrerinnen an der Beruflichen Schule in Horb, haben das Projekt "Sommerschule" initiiert. Sie sind damit beim Rotary-Club Horb-Oberer Neckar auf offene Ohren gestoßen.

Horb - Der Rotary-Club, dessen Präsident Jean-Marc Maier ist, hat das Projekt mit einer Spende über 1.800 Euro unterstützt. Zusätzlich kam von Maier eine private Spende über 800 Euro für die Finanzierung des Rahmenprogramms, zu dem eine Teambildung gehört.

Das Projekt Sommerschule musste beim Kultusministerium in Stuttgart beantragt werden. Es wurde im April genehmigt. Der Kurs ist mit 30 Anmeldungen voll, und sieben Lehrkräfte der Beruflichen Schulen haben sich bereit erklärt mitzumachen.

Zudem gib es eine Bildungspartnerschaft mit Bosch-Rexroth und der AOK. Die Tage der Sommerschule sind ausgefüllt. Morgens gibt es Unterrichtseinheiten in Deutsch, Mathematik und Englisch. Am Nachmittag gibt es eine abwechslungsreiches Programm mit den Kooperationspartnern und Sport.

Ziel ist der bessere Lernerfolg und ein guter Start ins neue Schuljahr in der Beruflichen Schule

Ziel des Projekts Sommerschule ist es, die Lerndefizite durch Corona-bedingte Schließungen der Schulen aufzuholen. Damit sollen Schülerinnen und Schüler gut vorbereitet in das neue Schuljahr starten. So werden dabei in kleinen Gruppen wichtige Lerninhalte in Mathematik, Deutsch und Englisch wiederholt und vertieft.

Da geht es um Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse der Realschule, des Gymnasiums oder der Gemeinschaftsschule, die in das Berufskolleg und das Technische Gymnasium einsteigen wollen.

Um den Kontakt zu halten, der über die Sommerschule hinaus gehen soll, werden Schüler-Assistenten in den Unterricht einbezogen. Diese Schüler der Klassen 11 und 12 am Technischen Gymnasium arbeiten im Auftrag der Lehrkräfte, denen sie zugeordnet sind, und unterstützen die Lehrkräfte bei ihren Tätigkeiten.

Die individuelle Hilfestellung für die Schüler zur Aufarbeitung von coronabedingten Lernrückständen ist hierbei von besonderer Bedeutung, Ziel ist es, dazu beizutragen, den Lernerfolg der Schüler zu erhöhen, damit diese einen guten Start im neuen Schuljahr in der Beruflichen Schule in Horb haben.

Oberstudiendirektor Jochen Lindner, Leiter der Beruflichen Schulen, zeigte sich erfreut über die Realisierung dieser Sommerschule.