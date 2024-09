Sommerschule in Haigerloch: Bestens vorbereitet ins neue Schuljahr

1 In den Klassenzimmern des 8er-Baus konnten Eltern einige der Projektarbeiten begutachten, die während der Sommerschule entstanden sind. Foto: Thomas Kost

Für den gerade begonnen Schulalltag am Gymnasium sind 25 Jungen und Mädchen besonders gut gerüstet.









Eine Woche lang haben sie sich nämlich in einer Sommerschule darauf vorbereitet.Die Sommerschule am Haigerlocher Gymnasium hat offiziell zum ersten Mal 2020 als eine von rund 54 Sommerschulen in ganz Baden-Württemberg ihre Türen geöffnet. Aber schon in den Jahren zuvor hatte das Gymnasium in kleineren Dimension ein „Training“ für das neue Schuljahr angeboten; vor allem Nachhilfe in Englisch. Initiatorin des Ganzen war die inzwischen pensionierte Gymnasiallehrerin Jutta Wolf, die damals von älteren Schülern unterstützt wurde.