Ab diesem Samstag, 23. März, startet das Kulturdenkmal der Zollernalb, die Burg Hohenzollern, in die Sommersaison. Was Besucher nun wissen müssen.









Die Burg Hohenzollern geht ab dem diesem Samstag, 23. März, wieder in die Sommersaison. Folgende Öffnungszeiten gelten für Besucher: Die Burganlage und die Schauräume öffnen täglich um 10 Uhr, letzter Einlass zur Burganlage ist um 17 Uhr, letzter Einlass in die Schauräume um 17.30 Uhr. Abends schließen die Schauräume um 18 Uhr, die Burganlage um 18.30 Uhr. Der Pendelbus zwischen Besucherparkplatz und Burganlage fährt in der Sommersaison von 9.45 bis 18.30 Uhr.