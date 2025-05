Die hiesigen Tennis-Teams greifen ab dem Wochenende wieder in den Spielbetrieb ein. Wir zeigen auf, welche Vereine mit dabei sind.

Ein Blick auf die Wettervorhersage zeigt, dass die schönsten Tage dieser Woche der Samstag und Sonntag sein sollen. Gute Nachrichten also für die Tennis-Cracks im Zollernalbkreis. Am Wochenende startet die Sommerrunde. Wir geben einen Überblick.

Die Damen des TC Hechingen spielen nun in der Württembergliga. Platz zwei in der Oberliga reichte für den Aufstieg, weil Reutlingen zurückgezogen hat. Gegner werden die Teams aus Sindelfingen, Böblingen, Ludwigsburg, Tübingen und Schorndorf sein. Das erste Mal gespielt wird aber erst am 29. Juni.

In der Oberliga

Bereits am Sonntag geht es für die Hechinger Herren in der Oberliga los. Ein Auswärtsspiel beim TC Heuberg steht an. Weitere Kontrahenten sind Herrenberg, die Sportfreunde Schwendi, Oberstenfeld, Tübingen und Ludwigsburg.

Mit Rückkehrer Pascal Domnik tritt die TG Ebingen in der Verbandsliga an. Die Auftaktpartie führt nach Heilbronn. Außerdem spielen der TC Weissenhof, TC Heidenheim, TC Erdmannhausen und TC Ehingen/Donau in dieser Liga.

Aufsteiger Ostdorf

In der selben Liga spielt bei den Damen der Aufsteiger aus Ostdorf. Los geht es mit einem Auswärtsspiel beim TC Leinfelden-Echterdingen. Dabei sind auch der TC Süssen, TEC Waldau IV und TC Ludwigsburg II. Alle bisher genannten Zollern-Teams spielen zu Sechst, es gibt aber auch wieder Vierer-Teams.

Dazu zählen die Damen aus Onstmettingen und Geislingen. Der TCO ist in der Württembergstaffel doppelter Titelverteidiger. Den „Titel-Hattrick“ verhindern wollen die Teams aus Nordstetten, Münsingen und Weilimdorf. Die Geislinger treffen in der Verbandsliga auf Schwäbisch Hall, Winnenden, Schwenningen, Schorndorf III und Schwendi II.