Sommerprogramm CVJM Nagold: 185 Kinder genießen Stadtranderholung

1 Einige Kinder feilen an Speckstein während der Hobbygruppen-Zeit auf der Stadtranderholung Nagold. Foto: Rahmann

Bei der Stadtranderholung des CVJM Nagold in der letzten Ferienwoche gab es für 185 Kinder eine Woche lang tagsüber ein Geländespiel, Ausflüge und Hobby-Stationen. Bei letzteren feilten, sägten, bemalten, bastelten die Kinder, ließen sich schminken oder Haarbänder flechten.









Link kopiert



In den Innenräumen basteln einige Kinder lustige Pommel-Tiere aus Wolle, direkt daneben bemalen und bekleben andere Bilderrahmen. Auf dem Balkon bearbeitet eine Kindergruppe mit einer Feile Speckstein: Ein Miniatur-Tunnel entsteht, ein Kind feilt an einem Kreuz. Vor dem Haus bemalen Kinder Tontöpfe und kleben ihnen Ohren an: Ein Hunde- und ein Affengesicht grinsen einem von den Töpfen entgegen. Direkt daneben sägen andere ein Wurfspiel aus dünnen Holzplatten. Auf dem Rasen stehen weitere Stationen.