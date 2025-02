Sommernachtstheater in Bad Herrenalb: Ab jetzt beginnt Vorfreude auf „Sterben für Anfänger“

Haushalt in Bad Herrenalb eingebracht Kein Freibad und keine Vereinsförderung mehr?

„Der helle Wahnsinn!“ So lautete ein Kommentar eines Zuhörers in der Bad Herrenalber Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Und zwar als der Stadtkämmerer bei der Haushaltseinbringung seine Ausführungen gab. Die hatten es in sich.