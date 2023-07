15 Stunden Fahrspaß, Shows und Überraschungen: Am Samstag, 15. Juli, veranstaltet der Europa-Park eine Sommernachtsparty mit Öffnung bis Mitternacht. Zudem sind Überraschungen im gesamten Europa-Park sowie ein Höhenfeuerwerk geplant.

So wird etwa im Isländischen Themenbereich das „Hansgrohe Kinderfest“ gefeiert. Unter dem Motto „Aquanautica – Geh dem Wasser auf den Grund!“ können sich Familien rund um die Holzachterbahn Wodan auf zahlreiche Spiele und Mitmach-Aktionen freuen, erklärt der Park. Für Märchenstunden ist im Historischen Schlosspark Balthasar gesorgt. Ein Karikaturist setzt die Gäste im Französischen Themenbereich besonders in Szene. In der Deutschen Allee dürfen die Besucher auf Drehorgelspieler aus der Schweiz gespannt sein.

In vielen anderen Themenbereichen gibt es ebenfalls landestypische Musik, Essen und Getränke für die perfekte Unterhaltung. Zudem ist eine Silent Disco auf dem Mario Botta Platz geboten. Dort legen drei Live-DJs parallel auf und die Tanzbegeisterten können an ihren Kopfhörern selbst zwischen Charts, Elektro oder Schlager auswählen. Im Bayrischen Biergarten kann ab 16 Uhr mit Livemusik geschunkelt werden. Ab 17 Uhr zeigt die Europa-Park-Talent-Academy auf der Italienischen Freilichtbühne ihr Können. Neben Contemporary- und Hip-Hop- Tanz wird auch unter anderem die Talent-Academy-Band „No Borders” Livemusik spielen.

Illuminierte Walking Acts und eine einzigartige Lichterstimmung sollen den Besuchern ab 22 Uhr ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das Höhenfeuerwerk soll dann für den perfekten Abschluss sorgen.