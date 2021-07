Sommernachtskino in Oberndorf

2 Die Zuschauer genießen die entspannte Atmosphäre im Open-Air-Kino im Tal. Foto: Wagner

Das Sommernachtskino im Oberndorfer Klosterhof hat begonnen – und bereits am ersten Abend nutzten zahlreiche Zuschauer die Gelegenheit, um nach einer langen Pause mal wieder Kinoluft zu schnuppern.

Oberndorf - Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung Corona zum Opfer gefallen, und deshalb hatten die Fans des Sommernachtskinos erheblichen Nachholbedarf und freuten sich auf die nun bereits 28. Auflage der beliebten Veranstaltung.

"Catweazle" mit Otto Waalkes in der Hauptrolle stand auf dem Programm, und das lockte natürlich neben vielen Stammgästen auch etliche jüngere Zuschauer ins Open- Air-Kino im Tal. Bereits auf dem Talplatz schwebte der Duft von frischem Popcorn in der Luft, und nach einer kurzen Einlasskontrolle wurden die Besucher nicht nur von der angenehmen Atmosphäre des Klosterhofes, sondern auch von den fleißigen Helfern des Kulturforums empfangen, die diese Veranstaltung einmal mehr bestens vorbereitet hatten.

Angebot an Speisen und Getränken

Bequeme Sitzplätze warteten auf die Besucher, und auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Das Kulturforum wird ein jeden Tag wechselndes Essensangebot präsentieren – und auch in der "Filmrissbar" war am ersten Abend das Angebot an Getränken groß.

Heidi Kuhring vom Kulturamt und die Vorsitzende des Kulturforums Manuela Kimmi begrüßten die Besucher im Klosterhof und wünschten gute Unterhaltung. Die hatten die Gäste natürlich beim Film mit Otto Waalkes, der als Catweazle einen mittelalterlichen zauseligen Zauberer mimt und in der Gegenwart landet. Mit diesem Film haben Kulturamt, Kulturforum und Andreas Richter vom KinoParadies eine gute Wahl als Auftaktfilm getroffen, denn die Zuschauer zeigten sich überaus angetan von der leichten Filmkost.

Nach dem Eröffnungsfilm geht es weiter. Täglich bis einschließlich Samstag, 7. August, präsentieren die Veranstalter Filme verschiedener Kategorien, die durchweg sehenswert sind.