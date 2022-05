3 Hell erleuchtet war die Freudenstädter Innenstadt zuletzt beim Sommernachtsfest im Jahr 2019. Foto: Schwark

Party, Treffpunkt, Konzerte, Lasershow: Freudenstadt feiert am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juli, wieder sein "Sommernachtsfest".















Freudenstadt - Es findet erstmals wieder unter der Regie und in Eigenverantwortung der Freudenstadt-Tourismus statt. Zusammen mit einer Vielzahl örtlicher Vereine und Gastronomiebetriebe ist es gelungen, ein "rundum tolles Erlebnisfest auf die Beine zu stellen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Zur Konzeption sagt Carolin Moersch, stellvertretende Tourismusdirektorin: "Nach dem großen Umbruch in 2019, als das Stadtfest zum ersten ›Sommernachtsfest‹ wurde, hat man gemerkt, wie viele Menschen happy über die neue Form des Festes sind und wie gern es angenommen wird." Mehr als 10 000 Besucher alleine am Samstagabend sprächen Bände.

Aufwendige Lasershow

Nach der langen Corona-Zwangspause wolle die Stadt und ihre Tourismus-Gesellschaft mit weiteren Neuerungen einen Schritt vorangehen. Das traditionelle Feuerwerk durch eine aufwendige Lasershow zu ersetzen, sei hier nur ein Punkt von vielen. "Ich freu‘ mich sehr drauf", so Moersch.

Eine der größten Veränderungen stelle sicher das bargeldlose Bezahlsystem dar, das erstmals zum Einsatz komme. Für den Besucher sei das Modell denkbar einfach. Es kaufe wie gewohnt einen Eintrittsbändel an einer der vier Kassen. Direkt auf der Rückseite der Kasse gebe es die Möglichkeit, sich eine Karte mit beliebigem Geldbetrag aufladen zu lassen.

Bargeldlose Bezahlung

Mit dieser Karte könne an allen Ständen gezahlt und auch das Pfand für Flaschen und Becher zurückgebucht werden. Restguthaben auf der Karte werde beim Verlassen des Fests ausbezahlt. Alternativ könne die Karte mit Restguthaben vom Samstag am Sonntag wieder verwendet werden. Darüber hinaus kann es bis zu einer Woche nach dem Fest in der Tourist-Information am Marktplatz gegen Bargeld zurückgegeben werden.

Reihe von Konzerten

Los geht es am Samstag um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Oberbürgermeister Julian Osswald. Anschließend gibt’s auf gleich drei Bühnen am Unteren und Oberen Marktplatz Musik. Die beiden DJs "From Drop Till Dawn" und Gast-DJs legen auf, ferner spielt die AC/DC-Coverband "AB/CD". Mit dabei sind außerdem die Schwaben-Folk-Rocker von "Wendrsonn", "Dr. Mablues & the Detail Horns" und die Band "ABBA Explosion", die die Ohrwürmer und die Show des schwedischen Kult-Quartetts auf die Bühne bringt. Nach Einbruch der Dunkelheit soll eine "gigantische Musik-Lasershow" den Freudenstädter Nachhimmel erleuchten und die Fassaden der Häuser in magisches Licht tauchen.

Corinna Gerlach, Veranstaltungsleiterin der Freudenstadt-Tourismus, betont: "Wir sind superglücklich, so viele namhafte Bands hier begrüßen zu dürfen. Es kommt einfach jeder auf seine Kosten, ganz gleich ob er Rockfan, Blasmusik-Freund oder Housemusic-begeistert ist." Das F23 um Siegfried Kögel habe diese "Mega-Mischung" zusammengestellt.

Am Sonntag beginnt das Programm um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ab 11 Uhr gibt es Spiel und Spaß für Kinder und Blasmusik zum Frühschoppen. Auf dem Unteren Marktplatz treten Musikgruppen des Kepler-Gymnasiums sowie der Musik- und Kunstschule Freudenstadt auf. Das Familien-Fest endet gegen 17 Uhr .

OB: Ende der Schockstarre

Oberbürgermeister Julian Osswald: "Nach einer unglaublich schönen Bürgermesse freue ich mich jetzt auf ein ›Sommernachtsfest‹ in ganz besonderer Atmosphäre. Wir haben uns bereits Anfang des Jahres entschieden, uns aus der Schockstarre zu lösen und wieder Begegnungen und Feiern möglich zu machen. Das hat sich jetzt als absolut richtig erwiesen. Darüber bin ich sehr froh."

Der Eintritt am Samstag ab 17 Uhr kostet zehn Euro, Kinder und Jugendliche von sieben bis 15 Jahre bezahlen fünf Euro. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt. Am Sonntag wird kein Eintritt erhoben.

