Zur Eröffnung begrüßte Oberbürgermeister Julian Osswald zahlreiche Ehrengäste, darunter MdB Klaus Mack (CDU), sowie mehrere Bürgermeisterkollegen und Stadträte.

Osswald war überzeugt, das man gemeinsam ein Fest mit attraktivem Programm und Strahlkraft für die Region auf die Beine gestellt hat. Kurz ging er auf die bedeutendsten Veränderungen ein. So wurde das Sommernachtsfest erstmals ganz auf dem unteren Marktplatz konzipiert. Weiterhin wurde ein barrierefreier Zugang und eine Plattform für gehbehinderte Menschen geschaffen. Seinen Dank richtete Osswald an das Organisationsteam der Freudenstadt Tourismus, Caroline Moersch, Nicole Mißbach, Emanuela Zuparic und Svenja Haist.

Ein weiterer Dank ging an Raif Jürgens und Matthias Müll vom SEB Tourservice, Siegfried Kögel vom F 23, sowie alle Organisationen, Institutionen und Vereine, die für die Bewirtung und Marktplatz-Olympiade zuständig waren. Auch dankte der Oberbürgermeister allen Nachbarn und Anliegern für deren Verständnis während des Festablaufs.

Beim Fassanstich (von links): MdB Klaus Mack, Oberbürgermeister Julian Osswald, Bürgermeisterin Stephanie Hentschel, Siegfried Kögel, Markus Schlör, Carl Glauner und Caroline Moersch. Foto: Lothar Schwark

Große Freude gab es darüber, dass Delegationen aus Courbevoie (Frankreich) und der befreundeten Gemeinde Männerdorf (Schweiz) angereist waren.

Großes Besucheraufkommen setzt gegen 21 Uhr ein

Mit gezielten Hammerschlägen brachte Osswald den Gerstensaft dann zum Fließen. Mit einem kräftigen Prost, wurde das Sommernachtsfest eröffnet. Den Anfang auf der großen Showbühne machte die Band Soulcafé. Gepflegter Jazz-Pop mit Soul und Funk kamen an. Anfangs hielt sich der Besucherstrom in Grenzen. Wie in den Jahren zuvor, setzte das große Besucheraufkommen gegen 21 Uhr ein. Gegen Mitternacht war das Areal des unteren Marktplatzes von einer großen Menschenmenge belegt. So dürften mehrere tausend Besucher vor Ort gewesen sein.

In Hochform präsentierte sich die Deep Purple-Coverband „Strange Kind of Women“. Foto: Lothar Schwark

Durch ein spitzenmäßiges Musikprogramm kamen auch die jüngeren Besucher gut zum Zuge. Auf der DJ-Bühne wurde von „From Drop Till Dawn“ Hip-Hop, Funk und Deep sowie weitere Musikrichtungen geboten.

Ein echter Bringer wurde der Auftritt der italienischen Damenband „Strange Kind of Women“ welche die legendäre Musik von Deep Purple aufleben lies. Die einzige komplett weiblich besetzte Deep Purple Coverband präsentierte sich in Bestform, was das große Publikumsaufkommen vor der Showbühne belegte.

Publikum war außer Rand und Band

Mit Einbruch der Nacht verzauberte die mit Musik unterlegte Lasershow viele Betrachter. Der Horizont erschien in einem bunten Farbenmeer.

Bei einer zweistündigen sehenswerten Show von „Jackson One“ lebte der King of Pop wieder auf. Foto: Lothar Schwark

„Jackson One“, eine Michael Jackson-Tribute-Band, bot in Freudenstadt eine Darbietung der Extraklasse. Das Publikum war außer Rand und Band, als dem „King of Pop“ seine Aufwartung gemacht wurde. Es folgte eine zweistündige Show mit Profitänzern und authentischer Livemusik. So was hat Freudenstadt noch nie gesehen, das war ein absoluter Volltreffer, den das Organisationsteam gesetzt hat. Zum 20-jährigen Jubiläum ließ die Band Crekko unter dem Jubel ihrer Fans Teil eins vom Sommernachtsfest ausklingen.

Die Polizei zeigte Präsenz und das DRK war mit zahlreichen Kräften vor Ort. Insgesamt waren auch die Vereine mit dem Besuch an ihren Ständen zufrieden.