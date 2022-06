1 "Tiny Wings" mit Biggy Binder, Klaus Marquardt und Micha Schad. Foto: Stefanie de Buhr

Programmänderung beim Sommernachtsfest am Samstag, 2. Juli: Die Kultband "Wendrsonn" muss ihr Konzert wegen eines Trauerfalls absagen.















Freudenstadt - Bassist Ove Bosch starb am Wochenende an einem Herzinfarkt. Darauf weist die Stadt Freudenstadt hin. Die Band sehe sich nicht in der Lage, das geplante Konzert zu spielen. "So tragisch der Tod von Ove Bosch ist. Er hätte gewollt, dass es weitergeht", teilt die Band mit.

In Freudenstadt springt deshalb "Tiny Wings" mit Ex-"Wendrsonn"-Sängerin Biggi Binder ein, so das Management von "Wendrsonn". Die Band "Tiny Wings" spielt eigene Lieder, Coverversionen im eigenen Stil und Stücke von "Wendrsonn".

Die Veranstalter versprechen eine Mischung aus Groove, Gänsehaut und einzigartigem Sound. Mit dabei sind Geiger Klaus Marquardt und Multiinstrumentalist Micha Schad von "Wendrsonn". "Tiny Wings" spielen von 17.30 bis 19 Uhr auf dem Unteren Markplatz.

Als weitere Bands treten am Samstagabend "ABBA Explosion" und die AC/DC-Coverbands "AB/CD" auf. Das Sommernachtsfest beginnt am Samstag um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Oberbürgermeister Julian Osswald. Am Sonntag geht es um 10 Uhr weiter.

Der Eintritt kostet am Samstag zehn Euro, Kinder und Jugendliche von sieben bis 15 Jahren bezahlen fünf Euro. Kinder bis sechs Jahre sind frei. Am Sonntag ist der Eintritt für alle frei.