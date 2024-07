Sommermusik Oberes Nagoldtal: Die Welt zu Gast bei Musikfreunden

1 Nagolds OB Jürgen Großmann (von links), Organisatorin Adelheid Kramer, Sara Beigelt vom städtischen Kulturamt und Wildbergs Bürgermeister Ulrich Bünger präsentieren die 35. Ausgabe der Sommermusik im Oberen Nagoldtal. Foto: Bernklau

Zum 35. Mal treffen junge und hochbegabte klassische Musiker aus aller Welt bei der Sommermusik im Oberen Nagoldtal auf die Stars ihrer Szene – um noch mehr zu lernen. Und auch die Bevölkerung soll und wird etwas davon haben.









Link kopiert



Wie so viele andere Kulturveranstaltungen auch hatte auch die einst von Helmut Zehetmair und Adelheid Kramer 1988 ins Leben gerufene „Sommermusik im Oberen Nagoldtal“ schwere Zeiten in den Corona-Tagen und Corona-Monaten. „ Doch jetzt sind wir mit der Sommermusik wieder zurück in alter Stärke“, freut sich Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann bei der Präsentation der 35. Ausgabe der Sommermusik gemeinsam mit Adelheid Kramer und Wildbergs Schultes Ulrich Bünger. Nagold und Wildberg richten die Sommermusik gemeinsam vom 30. Juli bis 18. August aus.