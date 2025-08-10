Sommermusik in Wildberg: Herzschlag im Takt der Emotionen

Die Sommermusik hielt Einzug in Wildberg. Trotz Umleitungen fanden viele Zuhörer den Weg zu der Konzertstätte in der Martinskirche.
In dem Ambiente der Martinskirche traten hochkarätige Dozenten der Sommermusik im Oberen Nagoldtal auf und präsentierten ein umfangreiches wie erlesenes Programm. Neben der Wiener Klassik bekam das Publikum Werke aus der Früh- und Spätromantik sowie archaisierende und zeitgenössische Musik zu Gehör. Die Einzelheiten zu jeder Komposition erläuterte der Regisseur und Schauspieler Fridtjof Bundel.