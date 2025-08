Das DRK-Sommerkonzert vor dem Wasserschloss in Schliengen mit dem Weinland-Duo kam bei den Besuchern sehr gut an.

Ein lauer Sommerabend, fröhliche Gesichter und mitreißende Musik – das erste Sommerkonzert des DRK-Kreisverbands Müllheim im Schlosspark vor dem Wasserschloss Schliengen war ein voller Erfolg. Rund 40 Gäste aus Schliengen, dem Eggenertal und dem südlichen Markgräflerland genossen einen stimmungsvollen Abend voller Musik und Begegnung.

Das Weinland-Duo begeisterte mit Akkordeon, Gitarre und Gesang. Von Polka bis Oldie-Schlager wurde fast alles gespielt, was die Besucher zum Klatschen und Mitsingen anregte – die Freude an der Musik war spürbar. Ein Dank gilt der Gemeinde Schliengen für die Bereitstellung des Parks und der Toilettenanlage, heißt es in einer Mitteilung.

Zahlreiche Helfer aus Schliengen, Kandern und Müllheim sorgten für Aufbau, Begrüßung und gute Stimmung. An einem Stand informierten Tina Hotz und Frank Schamberger über das neue DRK-Angebot „LeNa – Lebensqualität in der Nachbarschaft“ sowie den Hausnotruf. LeNa bringt Nähe, Sicherheit und moderne Technik nach Hause. Senioren mit Unterstützungsbedarf und Angehörige erhalten persönliche Betreuung, regelmäßige Anrufe und digitale Angebote, wie etwa Gymnastik. Infos dazu gibt es unter Tel. 07631/18 05 16 oder per E-Mail an lena.mglsued@drk-muellheim.de.