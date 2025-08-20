Sommermusik im Oberen Nagoldtal: Gemeinsames Lernen auf Augenhöhe

Zartes Spiel, starke Stimmen: Im Rahmen der 36. Sommermusik im Oberen Nagoldtal präsentierte sich die Violine-Klasse von Star-Geiger Vadim Gluzman in der Musikschule Nagold.
Zwölf junge Talente, ein Meister seines Fachs, ein Abend voller musikalischer Tiefe und Nuancen sowie der Vision, Musik als universelle Sprache zu begreifen. Mit seinem Meisterkurs ist Gluzman bereits zum zehnten Mal in Nagold, eingebettet in ein musikalisches Programm, das seit 36 Jahren von der Organisatorin Adelheid Kramer mit großer Leidenschaft und Hingabe gestaltet wird.