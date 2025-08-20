Sommermusik im Oberen Nagoldtal: Gemeinsames Lernen auf Augenhöhe

Zartes Spiel, starke Stimmen: Im Rahmen der 36. Sommermusik im Oberen Nagoldtal präsentierte sich die Violine-Klasse von Star-Geiger Vadim Gluzman in der Musikschule Nagold.

Zwölf junge Talente, ein Meister seines Fachs, ein Abend voller musikalischer Tiefe und Nuancen sowie der Vision, Musik als universelle Sprache zu begreifen. Mit seinem Meisterkurs ist Gluzman bereits zum zehnten Mal in Nagold, eingebettet in ein musikalisches Programm, das seit 36 Jahren von der Organisatorin Adelheid Kramer mit großer Leidenschaft und Hingabe gestaltet wird.

Gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten und Kammermusikpartner, dem renommierten Pianisten und Professor Evgeny Sinaiski, begleitet Gluzman ausgewählte Musikerinnen und Musiker aus aller Welt auf ihrem Weg in eine professionelle Laufbahn – oder einfach in ein Leben mit Musik.

Für die teilnehmenden Talente ist es ein musikalisches Camp: fünf Tage intensives Üben, Leben, Atmen, gemeinsam untergebracht, miteinander wachsend. Der Montagabend bildete dabei einen besonderen Moment.

Performance voller Innerlichkeit

Vier ausgewählte Geiger und Geigerinnen – Zofia Anna Olesik (Polen), Eloisa Marie Aubert (Luxemburg), Arthur Legros (Frankreich) und Bohdan Luts (Österreich) – spielten vor Publikum in einem kleinen Saal der Musikschule. Der Clou: Die übrigen Kursteilnehmer saßen nicht nur still im Raum, sondern gaben nach jedem Auftritt feinfühlige, direkte Rückmeldungen. Wie klingt Interpretation? Wie entsteht Ausdruck? Was bedeutet persönliche Handschrift? Ein gegenseitiges Lernen auf Augenhöhe – professionell, achtsam, menschlich.

Zuerst betrat Zofia Anna Olesik die Bühne – leise, fast schüchtern. Doch was dann erklang, war alles andere als zaghaft: warme, runde Töne, eine Performance voller Innerlichkeit. „Sie spielt wie mit einem inneren Kompass – ganz bei sich“, flüsterte jemand im Publikum. Und ein Mitstudent meinte: „Da war so viel Luft im Klang. Und trotzdem Präzision. Wie ein Gedicht.“

Elf der zwölf Teilnehmer mit Evgeny Sianski (Dritter von links) und Vadim Gluzman (Vierter von links). Foto: Aylin Kaya

Die jüngste Teilnehmerin, die elfjährige Eloisa Marie Auber, brachte im Anschluss Leichtigkeit in den Raum. Ihr Ton war klar, hell, fast tänzerisch – wie Sonnenlicht auf Wasser. Ein Zuhörer notierte: „Sie phrasiert, als würde sie singen. Nichts ist laut – aber alles sagt etwas.“ Auch Gluzman nickte zwischendurch anerkennend. Ein Kollege bemerkte: „Das war kein Spiel, das war ein Fluss. Einfach getragen.“

Klarheit und Kontrolle

Der erste Ton von Arthur Legros füllte den Raum mit Klarheit und Kontrolle. „Jede Artikulation saß perfekt“, lobte eine Zuhörerin. Andere wünschten sich mehr Mut zur Explosion: „Du bist ein netter Typ – das klingt auch so. Lass los, werde größer.“ Gluzman selbst brachte es auf den Punkt: „Ich will nicht, dass du die Kontrolle verlierst. Aber trau dich mehr Klangwucht.“

Bohdan Luts’ Darstellung war wie ein Gemälde: fließend, farbig, emotional. „Deine rechte Hand sieht aus, als würdest du malen – nicht bürsten“, hieß es aus dem Teilnehmerkreis. Eine andere Stimme ergänzte: „Es hat mich berührt. Du erzählst Geschichten.“ Gluzman: „Deine Interpretation ist etwas Besonderes. Nur manchmal sitzt die Emotion am falschen Platz. Dein Klang ist schon groß – gib ihm mehr Vokabular. Nicht weniger Gefühl, sondern mehr Ausdrucksmöglichkeiten.“

Bohdan Luts streicht schon wie ein Weltmeister. Foto: Aylin Kaya

Leonore Lichtenberger, eine der Zuschauerinnen, fasste zusammen: „Es ist besonders, dass gleichaltrige Musiker sich gegenseitig beraten, austauschen – und so kollektiv wachsen.“

Für Vadim Gluzman ist das der Kern seiner Arbeit: „Ich will ihnen zeigen, wie sie mit ihrem eigenen Stil wachsen können. Nicht verändern – nur erweitern.“

