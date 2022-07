Sommermarkt in Grosselfingen

1 Heute findet der Sommermarkt in Grosselfingen statt (Foto aus dem Jahr 2021). Foto: Wolf

Am Montag, 18. Juli, findet der Sommermarkt in Grosselfingen wieder statt. Michael Haller ist von Beginn an dabei und wir wollten von ihm wissen: Wie ist er Marktbeschicker geworden?















Grosselfingen - Seit dem Jahr 1505 gibt es schon die Jahrmärkte in Grosselfingen. Mit der Verleihung der hohen Gerichtsbarkeit und des Rechts zur Abhaltung von zwei Jahrmärkten an Hans Heinrich von Bubenhofen durch den späteren Kaiser Maximilian I wurde Grosselfingen zum "Marktflecken", heißt es im Heimatbuch. Michael Haller (siehe Info) berichtet, was die Besucher des heutigen Sommermarkts erwartet und wie er selbst dazu gekommen ist, Marktbeschicker zu sein: