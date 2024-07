1 Das Sommerkino startet am 10. August. Foto: Tetzner

Im Kloster Hirsau wird ab Donnerstag wieder einiges geboten sein. Dann startet der Klostersommer. Doch auch das traditionelle Sommerkino lässt nicht mehr lange auf sich warten. Bei dessen Programm dürfen diesmal auch Sie, liebe Leser, für zwei Abende mitreden.









15 Jahre ist es her, seit das Kommunale Kino Pforzheim erstmals in die Ruinen des Hirsauer Klosters einlud. Damals, im Jahr 2009, organisierte die gemeinnützige GmbH ihr erstes Sommerkino in Calw. So auch in diesem Jahr.