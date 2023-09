Viele Reality-TV-Fans hatten in dieser Woche einen Grund zur Freude, denn die achte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL hat endlich angefangen. Ein ehemaliges Bauernhaus in Bocholt in Nordrhein-Westfalen ist wieder Schauplatz für den Zoff zwischen acht Promipaaren. Abgewetztes Mobiliar, ein Badezimmer für alle – zusammenleben auf engstem Raum.

Teil der Show sind traditionell die Spiele, in denen die Kandidaten gegeneinander antreten. Sie wählen sich gegenseitig nach und nach raus. Wer bis zum Ende da bleibt, gewinnt und geht mit 50 000 Euro nach Hause. Am vergangenen Dienstag (19.9., 20.15 Uhr) ist die erste Folge im TV ausgestrahlt worden, in der Mediathek bei RTL+ kann man sie bereits sehen. Aber wann laufen die weiteren Folgen? Und: wo kann man die anschauen?

Sommerhaus der Stars bei RTL und RTL+

In diesem Jahr gibt es einen neuen Sende-Rhythmus. Der Privatsender zeigt die zwölf Folgen zunächst dienstags und ab November auch mittwochs zur Primetime, sprich 20.15 Uhr. Allerdings kann man sie auch schon vorab wie gewohnt beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst RTL+ sehen – in den meisten Fällen eine Woche vor TV-Ausstrahlungen. Die Mittwochfolgen stehen aber einen Tag vor TV-Ausstrahlung bei RTL+ zur Verfügung.

Wann man die Folgen bei RTL sehen kann

Folge 1: Dienstag, 19.09.2023, um 20:15 Uhr



Folge 2: Dienstag, 26.09.2023, um 20:15 Uhr



Folge 3: Dienstag, 03.10.2023, um 20:15 Uhr



Folge 4: Dienstag, 10.10.2023, um 20:15 Uhr



Folge 5: Dienstag, 17.10.2023, um 20:15 Uhr



Folge 6: Dienstag, 24.10.2023, um 20:15 Uhr



Folge 7: Dienstag, 31.10.2023, um 20:15 Uhr



Folge 8: Mittwoch, 01.11.2023, um 20:15 Uhr



Folge 9: Dienstag, 07.11.2023, um 20:15 Uhr



Folge 10: Mittwoch, 08.11.2023, um 20:15 Uhr



Folge 11: Dienstag, 14.11.2023, um 20:15 Uhr



Folge 12 (Finale): Mittwoch, 15.11.2023, um 20:15 Uhr

Wann man die Folgen bei RTL+ sehen kann

Folge 1: Ab Dienstag, 12.09., um 20:15 Uhr verfügbar



Folge 2: Ab Dienstag, 19.09., um 20:15 Uhr verfügbar



Folge 3: Ab Dienstag, 26.09., um 20:15 Uhr verfügbar



Folge 4: Ab Dienstag, 03.10., um 20:15 Uhr verfügbar



Folge 5: Ab Dienstag, 10.10., um 20:15 Uhr verfügbar



Folge 6: Ab Dienstag, 17.10., um 20:15 Uhr verfügbar



Folge 7: Ab Dienstag, 24.10., um 20:15 Uhr verfügbar



Folge 8: Ab Dienstag, 31.10., um 20:15 Uhr verfügbar



Folge 9: Ab Mittwoch, 01.11., um 20:15 Uhr verfügbar



Folge 10: Ab Dienstag, 07.11., um 20:15 Uhr verfügbar



Folge 11: Ab Mittwoch, 08.11., um 20:15 Uhr verfügbar



Folge 12 (Finale): Ab Dienstag, 14.11., um 20:15 Uhr verfügbar

Welche Paare sind dabei?

Neben dem Schauspieler-Paar Eric und Edith Stehfest werden auch Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz, bekannt aus dem Reality-TV, und Unternehmerin Claudia Obert mit Max Suhr teilnehmen. Dazu kommt das Reality-TV-Paar Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu sowie die TV-Persönlichkeiten Walentina Doronina und Can Kaplan. Partyschlagersänger Tim Toupet ist mit Carina Crone ebenfalls dabei, genau wie Justine Dippl und Arben Zekic, bekannt aus dem TV. Letztes Paar im Sommerhaus sind Soap-Darstellerin Pia Tillmann und Zico Banach.