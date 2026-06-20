Sommerfun Schopfheim: Boule, Slackline, Schnitzeljagd und vieles mehr

In den Sommerferien können Kinder und Jugendlichen an bis zu vier Veranstaltungen des „Sommerfun“ teilnehmen. Eltern müssen für Notfälle erreichbar sein.
Ab Montag können sich Kinder und Jugendliche können sich ab Montag bei den Angeboten des „Sommerfuns“ anmelden. 21 Veranstalter laden sie zu einer Aktivität in den Sommerferien ein; insgesamt gibt es in den Sommerferien 27 Veranstaltungen. Sie sind auf der Internetseite schopfheim.feripro.de aufgelistet. Dort kann man sich auch anmelden. Maximal vier Anmeldungen sind möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. „Summerfun“-Organisatorin Katja Janker (Jugendförderung) ist froh, dass sich viele Vereine bereit erklärt haben, etwas für die jüngere Bevölkerung zu machen. „Es fehlen die Ehrenamtlichen“, sagt sie.