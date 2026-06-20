Sommerfun Schopfheim: Boule, Slackline, Schnitzeljagd und vieles mehr

Ab Montag können sich Kinder und Jugendliche können sich ab Montag bei den Angeboten des „Sommerfuns“ anmelden. 21 Veranstalter laden sie zu einer Aktivität in den Sommerferien ein; insgesamt gibt es in den Sommerferien 27 Veranstaltungen. Sie sind auf der Internetseite schopfheim.feripro.de aufgelistet. Dort kann man sich auch anmelden. Maximal vier Anmeldungen sind möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. „Summerfun“-Organisatorin Katja Janker (Jugendförderung) ist froh, dass sich viele Vereine bereit erklärt haben, etwas für die jüngere Bevölkerung zu machen. „Es fehlen die Ehrenamtlichen“, sagt sie.

Beim Ferienprogramm wird unter anderm Slackline angeboten. Foto: Christoph Schennen Am Ferienprogramm beteiligen sich neben den städtischen Einrichtungen Stadtbibliothek, Jugendzentrum, Stadtarchiv unter anderem auch das Harmonika-Orchester, der Rotary Club Schopfheim-Wiesental, der Förderverein Stadtmuseum Schopfheim und der Boule-Club Le Cochonnet. Das Programm reicht vom Slackline-Workshop (30. Juli) bis zur Spannenden Schnitzeljagd mit dem Deutschen Roten Kreuz (12. September).

Mit Stadtarchivar Johann Löwen fotografieren Jugendliche ihre Lieblingsorte in Schopfheim und vergleichen die Bilder mit historischen Aufnahmen. Geplant ist, dass die Jugendlichen Geschichten und Erinnerungen zu diesen Bildern zusammentragen. Sie sollen auf der Homepage der Stadt präsentiert werden. Mit Kanadier- und Drachenboot-Weltmeister Julian Joist können sich Jugendliche mit dem Kanu und Booten auf dem Titisee fortbewegen. Mit dem Musikverein Raitbach suchen Kinder und Jugendliche einen Schatz im Turmhölzle.

Wer an einer oder mehreren Veranstaltungen teilnehmen will, muss sich bis Sonntag, 19. Juli, anmelden. Am Montag und Dienstag darauf verschickt Janker dann die Teilnahmebestätigungen mit Hinweisen zum gebuchten Angebot. Wenn sich mehr Kinder und Jugendlichen anmelden als Plätze vorhanden sind, wird gelost. Die Anmelder, die nicht zum Zuge kommen, werden auf eine Warteliste gesetzt. Wenn sich jemand abmeldet, kann eine Person, die auf der Warteliste steht, nachrücken. Sollten noch Plätze nach Anmeldeschluss frei sein, wird dies über das Markgräfler Tagblatt verkündet, eine Nachmeldung ist per E-Mail unter ferienprogramm@schopfheim.de möglich. Janker weist daraufhin, dass Eltern während der Veranstaltung erreichbar sein müssen, um sie zu benachrichtigen, wenn etwas passiert. Bei den mehrtägigen Veranstaltungen ist eine Anmeldung nur über den gesamten Zeitraum möglich, nicht für einzelne Tage.