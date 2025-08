Der Musikverein Kommingen lud, wie schon die vergangenen 20 Jahre zuvor, zum zweitägigen Sommerfest ins und ums Gemeinschaftshaus ein. Und die Besucher kamen in großer Zahl, trotz des teilweise regnerischen Wetters. Das schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Zum Auftakt gab der Musikverein Stahringen ein Frühschoppenkonzert, und das reichhaltige Mittagessen fand großen Anklang. Die musikalische Unterhaltung am Nachmittag übernahmen die Musiker aus Randen und die Chlaggi-Musikanten aus der Schweiz.

Kindertanzgruppe zeigt ihr Können

Den ganzen Tag über bis in die Abendstunden war im Gemeinschaftshaus und auf dem kleinen Festplatz dahinter ein Kommen und Gehen der Besucher. Kaum einer ließ die selbstgebackenen Kuchen und Torten entgehen.

Die Tanz-Minis des Narrenvereins Nordhalden gefallen in selbstgefertigten Kostümen. Foto: Susanne Freitag

Der zweite Festtag wurde von der Kindertanzgruppe des Narrenvereins Nordhalden eröffnet. Unter der Leitung von Christina Steuer zeigten die sieben Mädchen einen sommerlichen Tanz in selbstgefertigten Kostümen. Die Mädchengruppe präsentiert üblicherweise nur einen Tanz an Fasnacht und freute sich, auch einmal während des Jahres auftreten zu können.Zur musikalischen Unterhaltung spielten dann die Musikanten aus der Nachbargemeinde Riedöschingen auf. Mit Roland Schey als Dirigent und einem bunten Repertoire an unterhaltsamen Stücken wurden die vielen Gäste bestens unterhalten.

Zudem zeichnete sich der Musikverein Riedöschingen durch seine vielen Soloeinlagen einzelner Register aus, die zum Mitschwingen und Mitsingen animieren.Das Küchenteam hatte am Abend alle Hände voll zu tun, kam aber nicht in Stress, weil der Musikverein Kommingen auf jahrelange Festerfahrung und eine gute Dorfgemeinschaft mit vielen helfenden Händen bauen konnte. Den musikalischen Abschluss des Abends übernahm der Musikverein Harmonie Gutmadingen.

Am Cocktailstand gefällt es den drei Besucherinnen Ricarda Reichle, Melinda Weber und Margot Schöndienst besonders gut. Foto: Susanne Freitag

Zum Feierabend schaut die Sonne vorbei

Und da sich die Sonne pünktlich zum Feierabend auch noch blicken ließ, schmeckten die Sommercocktails am Barstand umso besser. Die Vorsitzende des Musikvereins Kommingen, Bettina Rösch, zeigte sich rundum zufrieden mit dem Festverlauf. „Trotz des Aprilwetters im August hatten wir keine Einbußen“, so die erfreute Musikerchefin.Nach dem Abbau werden nun die Sommerferien für die Erholung genutzt. Danach geht es mit Dirigent Richard Sauter in die Konzertproben. Das Jahreskonzert am 29. November im Gemeinschaftshaus Kommingen steht auf dem Programm, bei dem Musikverein Neudingen Konzertpartner ist. Davor hat die Kapelle noch Auftritte in Mönchweiler am Weinfest, in Tengen am Schätzelemarkt und in Gärchlingen am Herbstfest.

Geschichte und Vorstand

Der Musikverein Kommingen

wurde 1964 gegründet. Die musikalische Entwicklung erfolgte anfangs im Eiltempo. Wenige Monate nach der ersten Probe gab es schon im Dezember 1964 den ersten Auftritt anlässlich eines Theaterabends des Kirchenchors. 60 Jahre später führen folgende Vorstandsmitglieder den Verein: die Vorsitzende Bettina Rösch, die stellvertretenden Vorsitzenden Isabella Weber und Jasmina Zeller sowie Kassierer Andreas Weber, Schriftführerin Kristina Steuer und der Dirigent Richard Sauter