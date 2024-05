1 Die Party wird atemlos im Festzelt. Foto: Ziechaus

Mit ihrem Fest bei der Bachwirtschaft erhält die Bürgervereinigung Unterschiltach die traditionellen Feste in den Zinken im Schramberger Stadtteil Tennenbronn.









Das erste große Fest im Jahr fand immer an Pfingsten statt mit Musik, Spielen und dem Wettbewerb der vier Bürgervereinigungen in Tennenbronn. Auch nach 47 Jahren der BV Unterschiltach lebt diese Tradition in der Berneck am Pfingstwochenende wieder auf. Frühschoppen und Mittagstisch im Festzelt wurden vom Musikverein Schenkenzell musikalisch warmgehalten.