Seit der Gründung des Vereins ist diese Veranstaltung fester Bestandteil im Ferienprogramm.

Während der sechswöchigen Ferienzeit bot die Dorfgemeinschaft erneut ein breites Spektrum an Aktivitäten für sämtliche Altersgruppen an. Das Sommerferienprogramm wurde in bewährter Weise in Kooperation mit dem Nachbarort Gößlingen umgesetzt.

Großes Lob gab es für das Organisationsteam. Diesem gehören an: Heike Kleiner, Daniela Seeburger, Sabine Storz, Tanja Deutschle, Ute Reiner, Christel Schlosser und Karin Würtenberger.

Dankesworte ausgesprochen

Diese sieben Frauen machten mit ihrem großen Engagement das Programm erst möglich, betonte die Vorsitzende, Regina Lino Roeßle. Dankesworte gingen ebenso an die große Schar der an den Programmpunkten beteiligten Personen. Regina Lino Roeßle sprach von einer „bemerkenswert guten Arbeit“. Sowohl qualitativ wie auch organisatorisch seien die Erwartungen weit übertroffen worden.