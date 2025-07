Wenn Engel am Wallfahrtsort feiern

Sommerfest in Heiligenbronn

Das Sommerfest in Heiligenbronn stand im Zeichen des Sonnengesangs und des Friedens.







Rings um den Wallfahrtsort Heiligenbronn goss es zum Teil in Strömen, das lauschige Plätzchen rund um die Wallfahrtskirche „Zur Schmerzhaften Muttergottes“ blieb beim Sommerfest am vergangenen Sonntag aber fast gänzlich vom Regen verschont. Und so erlebten viele Gäste zusammen mit Schwester Martina Küting einen gemütlichen Sonntagnachmittag im schönen Waldachtal.