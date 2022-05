6 Musikalische Aufführungen sind zu hören. Foto: Baiker

Zum ersten Sommerfest durfte Werner Eggenweiler, Vorsitzender des Empfinger Seniorenbeirates, rund 130 Empfinger Bürger in der Tälesee-Halle begrüßen.















Empfingen - Es sei lange her, dass man wieder eine Veranstaltung in dieser Halle machen dürfe. Eggenweiler gab auch gleich bekannt, dass man die beiden Pflegeheime auch eingeladen habe. Vom Pflegehaus Rosengarten sei die Rückmeldung gekommen, dass das Gesundheitsamt zu diesem Besuch kein Einverständnis erteilt habe. Eggenweiler sprach die Hoffnung aus, dass das Programm dieses Nachmittages gefällt. Zwischen den einzelnen Programmpunkten sollte genügend Zeit für ein Schwätzchen bleiben. Für die musikalische Unterhaltung zwischen den Programmpunkten sorgte Luise Rapp mit ihrer Drehorgel.

Bürgermeister ist Lokführer

Auch Bürgermeister Ferdinand Truffner hieß die Gäste zu einem besonderen Nachmittag anlässlich des 1250. Geburtstags von Empfingen willkommen. Er hatte den Empfi-Express mitgebracht. Kinder, aber auch Erwachsene, durften damit um den Tälesee fahren, von Truffner als Lokomotivführer begleitet.

Zu Beginn des Nachmittags gab es mehrere Videos zu sehen, die anlässlich des 1250. Geburtstages von Empfingen gedreht wurden. Dabei war auch der Empfinger Song-Contest zu hören. Eine Premiere ist am 3. Juli vorgesehen unter dem Titel "Empfinger Erinnerungen".

Kinder tanzen

Im Programm ging es weiter mit den beiden Empfinger Kindergärten, die zusammen das erste Mal tanzten, darunter nach dem bekannten Lied "I bin a Dorfkind". Die Klasse 2b der Empfinger Grundschule mit ihrer Klassenlehrerin, Rektorin Susanne Kökert, erfreute mit dem Lied "Guten Morgen, der Frühling ist da" und dem Schullied, bei dem es um "Ich und Du gleich Wir" geht.

Gemeindereferentin Antje Perktold brachte eine Geschichte mit, bei der es um einen Brief einer älteren Frau an den lieben Gott ging. Sie bat um eine Unterstützung. Der Brief landete beim Finanzamt, dessen Leiter und Mitarbeiter den Wunsch sehr großzügig erfüllen wollten. Die ältere Frau war darüber nicht erfreut, dass dieser Brief beim Finanzamt landete. Sah sie doch die Gefahr der Besteuerung.

Eis gibt es kostenlos

Werner Eggenweiler freute sich, dass in der Tälesee-Halle ein Eiswagen stand, bei dem alle Eis zum Nulltarif holen konnten. Er forderte die Gäste und Kinder auf, davon regen Gebrauch zu machen. Die Kindertanzgruppe der Kulturgemeinschaft setzte mit gekonnten Tänzen einen Schlusspunkt unter den Nachmittag. Zum Abschluss gab es noch ein Vesper.