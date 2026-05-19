Sommerfest in Bisingen: Vier Tage lang Vollgas im Festzelt

Tolle Blasmusik und jeden Tag Hochbetrieb. Was will man mehr? Die Verantwortlichen des Musikvereins Zimmern waren mit ihrem Sommerfest mehr als zufrieden.
„Wir sind sehr zufrieden, alle Festtage waren top besucht“, äußerte sich Carina Bendrin, eine der Vereinsvorsitzenden gegenüber unserer Zeitung. Martin Heckhoff, bis 2019 Vorstand des MV Zimmern, stieß ins selbe Horn: „Es ist mega gelaufen, wir sind alle überwältigt.“ Ein dickes Lob hatten beide für alle parat, die sich unermüdlich in den Dienst des Musikvereins stellten, es gab nämlich rund 100 Helferdienste zu besetzen – der Ab- und Aufbau des Zeltes ist da gar nicht eingerechnet.