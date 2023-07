Es war ein Tag der Freude und der Begegnungen, der in den Herzen der Heimbewohner wohl lange nachwirken wird: Das Sommerfest im BeneVit-Haus Raichberg hat zahlreiche Besucher angelockt.

Mit einer Andacht im blühenden Garten begrüßte Pfarrer Hans-Joachim Fogl die Besucher mit der Feststellung, „dass ein solch schöner Tag zeigt, dass es wichtig ist, auf das Gute in der Nähe zu schauen“.

Den Frühschoppen eröffnete die Jagdhornbläsergruppe aus Balingen. Heimleiterin Corinna Sauter dankte vor allem den zahlreichen Helferinnen, die ermöglicht hatten, dass das Fest in einem solchen Umfang steigen konnte, ebenso wie zahlreiche Onstmettinger Vereine, etwa Musikverein, Liederkranz, Rotes Kreuz, Obst- und Gartenbauverein, der Shanty Chor der Marinekameradschaft Ebingen, der Fischerverein, die Ministranten der katholischen Kirchengemeinde St. Maria und die Grundschule Schillerschule.

Auf der Schwebeliege den Tag genießen

Die Gäste ließen sich kulinarisch und musikalisch verwöhnen und nutzten die Chance zum Einblick in den Alltag im Haus Raichberg, probierten die Schwebeliege aus, stellten Badesalz her, und die Kinder ließen sich schminken. Der Musikverein Onstmettingen mit der Bauernkapelle Talgang Nord spielte volkstümliche Stücke und zog immer mehr Neugierige an.

Ortsvorsteher Jürgen Kurz und seine Frau Gaby waren nicht die einzigen prominenten Besucher: CDU-Bundestagsabgeordneter Thomas Bareiß schritt über den roten Teppich am Eingang.

Schillerschüler tanzen als Bienchen

Nach einem leckeren Mittagsbuffet ging es nahtlos mit dem Programm weiter, wenn auch bei heißen Temperaturen: Der Projektchor des Gesangvereins Liederkranz und der Kinderchor der Schiller-Grundschule unter der Leitung von Uwe Wagner ernteten stürmischen Applaus für ihre Lieder „Schön ist es auf der Welt zu sein“ und „ Ein bisschen Frieden“, bei denen alle mitsingen durften. Zum „Bienenlied“ hatten die Kinder unter Leitung von Angelika Steinmeier eigens einen Bienentanz eingeübt, der großen Anklang fand. Wie im Fluge verging die Zeit, bis pünktlich um 15 Uhr der Höhepunkt des Tages angekündigt wurde: Hansy Vogt – Sänger, Moderator und Entertainer aus dem Schwarzwald zündete mit seinen Schlagerhits die Funken, die auf das ohnehin schon gut gelaunte Publikum übersprangen, und ausgelassene Stimmung verbreitete sich im Seniorenheim.

In Auschmettinga fühlt er sich pudelwohl

Mit seinem Charme sang er sich in die Herzen der Menschen. Jung wie alt bewegten sich dazu, tanzten, und auf ihren Gesichtern war die Freude zu erkennen. Er selbst fühlte sich sichtlich wohl in „Auschmettinga“ und dankte charmant Pflegedienstleiterin Nadine Bader, die ihn ins Haus Raichberg eingeladen hatte.

Als Überraschung sangen alle Pflegekräfte für ihn das BeneVit-Lied, das Robert Steinemer komponiert hat. Die Chance, ein Autogramm zu ergattern und mit Hansy Vogt für Selfies zu posieren, ließen sich viele nach seinem zweistündigen Auftritt nicht entgehen. Die Zugabe-Rufe belohnte der Sänger mit dem Discohit „Ich will nur, dass du tanzt zu diesem Lied, Marie“.