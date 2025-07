Lachen, Singen, Schlemmen – das Sommerfest des ökumenischen Seniorenkreises bot alles, was das Herz begehrt.

Ein Nachmittag voller Herzlichkeit: Was für ein wunderbarer Nachmittag! Der ökumenische Seniorenkreis hatte zu einem richtig schönen Sommerfest ins katholische Gemeindezentrum Deißlingen eingeladen, und die Senioren aus Deißlingen und Lauffen strömten nur so herbei.

Gleich zu Beginn gab es eine herzliche Begrüßung von Georg Fietz, dem Sprecher des Seniorenkreises. Danach ging’s auch schon los mit dem gemütlichen Teil: Bei Kaffee und einer riesigen Auswahl an selbst gebackenem Kuchen kam man ganz locker ins Gespräch.

Es wurde geplaudert, gelacht und einfach die Gesellschaft genossen – so muss das sein! Und damit die Stimmung auch weiterhin so beschwingt blieb, gab es zwischendurch lustige Gedichte und spannende Geschichten zu hören, die für so manches Schmunzeln sorgten. Natürlich durfte auch das gemeinsame Singen nicht fehlen! Manch bekanntes Volkslied schallte fröhlich durch den Raum, und man merkte, wie viel Freude das allen machte.

Vesper und Grillwurst zum Abschluss

Zum Abschluss gab es dann noch ein leckeres Vesper mit deftiger Grillwurst – perfekt, um den Nachmittag genüsslich ausklingen zu lassen. Aber das war noch nicht alles! Ganz nebenbei wurden auch schon die Termine für den Rest des Jahres verraten, und da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei: Im Oktober geht’s auf große Fahrt auf dem Bodensee, inklusive einer Besichtigung des beeindruckenden Schlosses Salem.

Lichtbildvortrag im November geplant

Für den November ist ein spannender Lichtbildvortrag über die heimische Pflanzen- und Tierwelt geplant – da kann man bestimmt noch einiges dazulernen, war zu hören.

Natürlich darf auch die traditionelle Adventsfeier im Dezember nicht fehlen, bei der sogar der Nikolaus vorbeischauen wird! Am Ende waren sich alle einig: Es war ein super geselliger Nachmittag in toller Gemeinschaft, der einfach gutgetan hat. Man spürte förmlich, wie viel Herz in dieser Veranstaltung steckte. Ein Teilnehmer: „Ein Hoch auf den ökumenischen Seniorenkreis – wir freuen uns schon auf die nächsten Treffen!“