Sommerfest des FC Furtwangen: Public Viewing und Benefiz-Fußballspiel locken viele Gäste

1 Volles Haus verzeichnet der FC beim Public Viewing am Freitagabend. Foto: FC Furtwangen

Trotz Regenwetters war das Sommerfest des FC Furtwangen im Rena-Stadion ein Erfolg. Höhepunkte waren das Spiel der Bregtal-Allstars gegen die SC-Freiburg-Allstars sowie das Public Viewing des Viertelfinales der deutschen Mannschaft.









Alle vier Viertelfinalspiele der Europameisterschaft wurden beim Sommerfest des FC Furtwangen als Public Viewing präsentiert. Besonders groß war natürlich das Interesse am Spiel der deutschen Mannschaft am frühen Freitagabend; der Fußball-Schuppen war bis auf den letzten Platz besetzt. Nach der Niederlage war allerdings die Stimmung bei den Festbesuchern nicht ganz so gut. Doch im Lauf des Abends kam die gute Laune dann bei der Party im Festzelt doch wieder zurück.