Das Sommerfest der Historischen Narrozunft lockte viele Gäste in den Spitalgarten in der Villinger Innenstadt.

Das Sommerfest der Historischen Narrozunft im Spitalgarten, mitten in der Innenstadt gelegen, kann eigentlich fast nicht misslingen.

Das Gelände lädt geradezu zum gemütlichen Beisammensein ein, obwohl wie in diesem Jahr der Schwerpunkt ganz eindeutig auf „Sommer“ lag.

Man konnte sich richtig gut unter die Sonnenschirme zurückziehen. An allen drei Tagen wurde des Fest bestens besucht. In einer Gruppe musste man nicht kommen, auch Einzelgäste fanden sehr schnell Anschluss, irgendwo kennt jeder jemanden. Angenehme Beschallung gab es mit abwechslungsreicher Live-Musik mit dem Musikverein Hochemmingen, den Stadtharmonisten und den Villinger Stadtmusikanten.

Mediterrane, vegetarische oder gut bürgerliche Küche

Vielfältig war auch das Angebot an Speisen und Getränke. Gevespert werden konnte mediterran, vegetarisch oder gut bürgerlich. Und um einmal ganz gewöhnliche Zahlen sprechen zu lassen: Rund eine Tonne Pommes ging über den Tresen. Und bei dem Wetter ganz besonders wichtig: Die Getränke. Allein an bierhaltiger Flüssigkeit wurden viele Hektoliter gebraucht, um den körperlichen Flüssigkeitshaushalt wieder herzustellen.

Bestens angenommen wurde in diesem Fall der erstmalig angebotene Bierpass – auch übertragbar, mit einem Freibier nach zehn getrunkenen Portionen Gerstensaft.

Personal an den Grill- und Kochstationen gerät mächtig ins Schwitzen

Kamen schon die Besucher ins Schwitzen, für das Personal an den Grill- und Kochstationen kam noch eine Schippe Temperatur darauf. Aber besser so als schlechtes Wetter. Was Zunftmeister Anselm Säger und Vize Alexander Brüderle besonders freute, alles verlief friedlich und ohne Probleme.