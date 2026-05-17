Sommerfest Bisingen-Zimmern: So schön ist es, wenn Musikanten feiern

Beim Sommerfest in Zimmern war alles geboten, was sich Besucher von einer zünftigen Feier wünschen: beste Bewirtung, abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung und Geselligkeit.
Auch in diesem Jahr erfreute sich das vier Tage andauernde Sommerfest des Musikvereins Zimmern, der Jugendmusik Zimmern und der Musikfreunde Zimmern wieder großer Beliebtheit. Los ging es am Freitag mit einem allerbestens angenommenen „Bayerischen Abend“, bei dem „Ob8lech“ mit einer Mischung aus Rock und Blasmusik für Brass, Beats und Party pur sorgte. Nicht wenige Besucher erschienen passend zum Motto des Abends in Dirndl oder Lederhose und sorgten so dafür, dass man sich direkt in die weiß-blauen Gefilde Bayerns versetzt fühlen konnte.