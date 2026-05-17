Sommerfest Bisingen-Zimmern: So schön ist es, wenn Musikanten feiern

Beim Sommerfest in Zimmern war alles geboten, was sich Besucher von einer zünftigen Feier wünschen: beste Bewirtung, abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung und Geselligkeit.

Auch in diesem Jahr erfreute sich das vier Tage andauernde Sommerfest des Musikvereins Zimmern, der Jugendmusik Zimmern und der Musikfreunde Zimmern wieder großer Beliebtheit. Los ging es am Freitag mit einem allerbestens angenommenen „Bayerischen Abend“, bei dem „Ob8lech“ mit einer Mischung aus Rock und Blasmusik für Brass, Beats und Party pur sorgte. Nicht wenige Besucher erschienen passend zum Motto des Abends in Dirndl oder Lederhose und sorgten so dafür, dass man sich direkt in die weiß-blauen Gefilde Bayerns versetzt fühlen konnte. ​

Publikum entscheidet über den Sieger Nahtlos weiter mit der Feierstimmung ging es schon einen Tag später. Am Samstag war mit der Musikkapelle Inzigkofen, dem Musikverein „Frohsinn“ Vollmaringen und dem Musikverein Betzweiler der 8. Zimmerner Musikantenhimmel angesagt. Bei diesem Stimmungswettkampf nach Noten entschied das Publikum über den Sieger. Nicht nur für die teilnehmenden Musikvereine, auch für die Zuschauer war dabei beste Unterhaltung garantiert. Der Musikantenhimmel in Zimmern ist schließlich fast schon legendär.

So war das Eröffnungsstück des Weilstettener Musikvereins, der „Let me entertain you“ von Robbie Williams intonierte, Programm, denn für tolle Unterhaltung sorgten alle drei Vereine.

Musikvereine spielen auf

Am Sonntag war dann in gemütlicher Atmosphäre Musikerhockete angesagt, und bereits ab 11 Uhr wurde der Frühschoppen mit dem Musikverein Wittershausen abgehalten. Im späteren Verlauf spielten auch die Musikvereine aus Schlatt und Wendelsheim. So durften sich die Gäste nicht nur über beste Bewirtung, sondern auch über abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung freuen.

„Böhmische Schwoba“ zu Gast

Und damit nicht genug, denn nach dem Wochenende wird in Zimmern noch kräftig weitergefeiert. Am Montag freut sich der Musikverein erneut über viele Besucher. Das Sommerfest endet erst mit dem 9. Handwerkervesper ab dem späten Nachmittag. Für Musik ist dabei selbstverständlich auch gesorgt.

Wie es sich für ein zünftiges Musikerfest gehört, bereicherten verschiedene Orchester das Festwochenende. Foto: Breisinger

Auftreten werden die im Jahr 2010 gegründeten „Böhmischen Schwoba“, die sich der böhmisch-traditionellen Blasmusik widmen und deren Motto „das Herz schlägt böhmisch und der Rest schwätzt schwäbisch“ lautet. Ziel der Formation ist es, wie sie selbst angibt, Intention und Rhythmik, aber auch Leidenschaft und Seele, sowie die Freude an der böhmischen Blasmusik weiterzugeben.

Das wird dem Orchester sicher auch in Zimmern gelingen. So findet ein rauschendes Sommerfest, das zahlreiche Gäste begeisterte, einen klangvollen Abschluss.