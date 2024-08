Nachwuchsturner messen sich in 14 Disziplinen

1 Die Kinder der Turnabteilung bei der Siegerehrung. Foto: Schneider

Die Turnabteilung des SV Seedorf feierte ihr Sommerfest – und das unter einem besonderen Motto.









Passend zu den olympischen Sommerspielen starteten 37 Olympioniken des SV Seedorf der Turnabteilung am vergangenen Samstag auf dem Seedorfer Sportplatz und in der Turnhalle an 14 unterschiedlichen Disziplinen.