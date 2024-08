Sommerferienprogramm: Kinder in Balingen greifen zur Spraydose

1 Der Container wird verschönert. Foto: Beckmann

Im Rahmen des Sommerferienprogramms hat das Kinder- und Jugendbüro einen Graffiti-Workshop angeboten.









Zehn Kinder sind am Dienstag eingetaucht in die Welt der Graffiti-Kunst. Jan Beckmann vom Kinder- und Jugendbüro (KJB) Balingen erklärte den Teilnehmern des Sommerferienprogramms, wo die Graffitikunst ihren Ursprung hat und wie sich das Image des Sprayens wandelte. „Streng genommen zählen schon die Höhlenmalereien aus der Steinzeit zu dieser Kunst. Das klassische Sprayen nahm seinen Anfang in den 80er-Jahren als Reviermarkierung für verschiedene Gangs in den USA“, erklärt Beckmann, der selbst die Kunst des Graffitisprayens beherrscht.