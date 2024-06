„Werde ein Star in der Manege“ – unter diesem Motto dürfen Kinder im Rahmen des Freudenstädter Sommerferien-Programms mit Zirkusartisten trainieren und in einem echten Zirkuszelt auftreten, teilt die Stadt mit.

„Dem städtischen Kinder- und Jugendreferat im F23 ist es gelungen, den Projektzirkus Bingo nach einer mehrjährigen Pause in den Sommerferien wieder für zwei Wochen nach Freudenstadt zu holen“, so die Stadt. Als Höhepunkt wird von Montag, 12. August, bis Freitag, 23. August, vor der Theodor-Gerhardt-Grundschule ein Zirkuszelt stehen, in dem Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren in zwei Gruppen einen Blick hinter die Kulissen eines richtigen Zirkus werfen können.

„Mit richtigen Artisten dürfen sie selbst verschiedene Dinge wie Jonglieren, Tellerdrehen und Clownerei unter fachlicher Anleitung ausprobieren und einüben“, heißt es weiter.

Große Zirkus-Vorstellung

Zum Abschluss einer jeden der beiden Projektwochen gibt es eine große Zirkus-Vorstellung, zu der die Kinder ihre Eltern, Geschwister, Verwandten und Freunde einladen dürfen.

Das F23 selbst beteilige sich über die Zirkus Projektwochen hinaus mit weiteren Veranstaltungen, darunter drei Kinderspielzeugflohmärkte auf dem Oberen Marktplatz. Auch das Spielmobil sei wieder in Freudenstadt und den Teilorten unterwegs. „Dank der Beteiligung vieler Vereine, Organisationen, Institutionen und engagierter Einzelpersonen ist es dem F23 wieder gelungen, ein vielfältiges und umfangreiches Sommerferienprogramm zusammenzustellen“, schreibt die Stadt.

Anmeldung bereits möglich

Ein weiteres Glanzlicht im F23 ist ein zweitägiger Clown-Workshop mit dem professionellen Clown und Theaterpädagogen Klaus-Peter Wick am 22. und 23. August mit einer öffentlichen Abschlussvorstellung auf dem Unteren Marktplatz. Das Internet-Portal des Sommerferien-Programms ist laut Stadt bereits aktiv. Familien können sich aus der Liste Angebote aussuchen und sich online für Aktivitäten anmelden. Eine Registrierung ist bis zum 14. Juli möglich. Aufgrund der großen Nachfrage werden die Teilnehmerplätze dann am 15. Juli im Zuge einer digitalen Verlosung vergeben. Aber auch danach lohne sich noch ein Blick in die Programmliste, da Restplätze noch bis 24 Stunden vor der jeweiligen Veranstaltung gebucht werden können. Weitere Informationen gibt es unter www.unser-ferienprogramm.de/freudenstadt.