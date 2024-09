Sommerferienprogramm ein Erfolg: Die Kinderaugen strahlen in Freudenstadt

Die Sommerferien sind zu Ende und die Schule hat wieder angefangen. Viele Kinder und Jugendliche blicken auf schöne Erlebnisse zurück, die sie beim Freudenstädter Sommerferienprogramm gesammelt haben. Das berichtet die Stadt Freudenstadt in einer Pressemitteilung.

Auch Erika Sauter-Bartholomä vom Kinder- und Jugendreferat der Stadt Freudenstadt ist sehr zufrieden und zieht eine positive Bilanz. Die Nachfrage nach den Angeboten war groß, heißt es in der Mitteilung weiter. Auf dem Internetportal des Ferienprogramms haben sich 226 Familien registriert und 216 Mädchen und 137 Jungs zu Ferienveranstaltungen angemeldet. Insgesamt gab es 540 Zuteilungen. Im Durchschnitt hat jedes Kind an 1,5 Veranstaltungen teilgenommen.

In der Statistik nicht mitgezählt sind die Teilnehmer der Ferienaktivitäten, bei denen die Anmeldung nicht über das Online-Portal, sondern direkt über den Veranstalter des Angebots erfolgte. Darüber hinaus gab es auch einige Veranstaltungen, bei denen ganz spontan und ohne Anmeldung mitgemacht werden konnte.

Workshop mit der Stadtkapelle Freudenstadt

Neben dem Jugendzentrum F 23 haben sich wieder viele weitere Akteure mit Ferienaktivitäten am Programm beteiligt, und so konnten die Kinder aus einer umfangreichen Angebotspalette auswählen. Neben Spiel und Spaß, sportlichen Aktivitäten und Kreativangeboten gab es wieder vielfältige Erlebnisse in der Natur oder mit Tieren. Erstmals hatten die Kinder und Jugendlichen in diesem Jahr auch die Gelegenheit, bei einem Workshop mit der Stadtkapelle Freudenstadt verschiedene Musikinstrumente auszuprobieren.

Höhepunkte waren laut Mitteilung der Stadt zwei einwöchige Zirkusworkshops mit dem Projektzirkus Bingo. Die Kinder konnten mit echten Zirkusartisten in einem Zirkuszelt trainieren und auftreten. Zum Abschluss einer jeden Projektwoche gab es eine Zirkusvorstellung, zu der die Kinder ihre Eltern, Geschwister, Verwandten und Freunde einladen durften. Das Publikum war begeistert, heißt es, und die Kinder ernteten für ihre Darbietungen großen Applaus.

Oberbürgermeister lobt Organisatoren

Strahlende Kinderaugen und viel Beifall gab es auch bei der Abschlussvorstellung eines zweitägigen Clown-Workshops mit dem professionellen Clown und Theaterpädagogen Klaus Peter Wick.

Viel Spaß hatten die Kinder beim Clown-Workshop. Foto: Sauter-Bartholomä/Stadtverwaltung

Lob für die Organisatoren des Kinder- und Jugendreferats sowie die Vereine und Institutionen, die sich mit Angeboten eingebracht haben, gab es von Oberbürgermeister Adrian Sonder: „Das Sommerferienprogramm macht den Teilnehmern nicht nur Spaß, sondern ist auch ein wichtiger Beitrag für unsere familienfreundliche Stadt. Daher danke ich allen, die dafür Arbeit und Freizeit eingebracht haben, um dieses tolle Programm auf die Beine zu stellen.“

Neues Programm ab dem 1. Juni 2025 online

Auch kommendes Jahr gibt es wieder ein Sommerferienprogramm in Freudenstadt. Nähere Informationen und das dann aktuelle Programm finden Interessierte ab dem 1. Juni 2025 auf www.unser-ferienprogramm.de/freudenstadt.

Wer Interesse hat, sich selbst mit Angeboten am Sommerferienprogramm der Stadt Freudenstadt zu beteiligen, bekommt nähere Informationen und Auskünfte im F 23 bei Erika Sauter-Bartholomä unter Telefon 07441/860 17 83 oder per E-Mail an erika.sauter-bartholomae@f23-fds.de.