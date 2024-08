Die Sommerferien haben begonnen und einer der besten Urlaubstipps lautet: Wer sich lange Schlangen an den Flughäfen oder auf den Autobahnen ersparen will, der geht, solange das Wetter mitspielt, raus an die „Playa del Brühlbach“ und genießt dort stressfreies Urlaubsfeeling beim TSV und der Jugendgruppe.