1 Lange Schlangen am Flughafen Stuttgart Foto: imago//Arnulf Hettrich

Lange Schlangen auf dem Weg zum Strand: Flughafenbetreiber und Airlines haben während der Coronapandemie massiv Personal abgebaut, das jetzt fehlt. Den Preis zahlen die Reisenden. Was nun auf sie zukommt.















Geht es nach Lufthansa-Chef Carsten Spohr, ist die Pandemie vorbei. „Jetzt lassen wir die Coronakrise mental und, mit Blick auf die starken Buchungszahlen in diesem Jahr, auch geschäftlich hinter uns“, sagte Spohr am vergangenen Donnerstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz. Reisende müssen sich allerdings auf lange Wartezeiten gefasst machen, denn die Rückkehr zur Normalität verläuft nicht so reibungslos wie erhofft – der Weg zum Strand wird beschwerlich.