Sommerferien in Schwenningen: Spektrum-Sommer begeistert den Nachwuchs

Beim Schwenninger Kinder- und Jugendferienprogramm im Spektrum war in diesem Jahr wieder für jeden etwas dabei. Jugendhausleiter Volker Nowak zieht ein durchweg positives Fazit.

Wie im Fluge vergangen sind die Tage des Schwenninger Kinderferienprogramms im Jugendhaus Spektrum. „Unseren Besuchern hat es großen Spaß gemacht und sie freuen sich bereits auf die nächsten Aktionen“, zieht Jugendhausleiter Volker Nowak ein positives Fazit dieser Traditionsveranstaltung. Der Spektrum-Sommer brachte besonders bei den offenen Angeboten im Spielegarten montags, mittwochs und freitags, regelmäßig gut 100 Leute in den Schwenninger Jugendhauspark.

Für Volker Nowak liegen die Vorzüge der Grünanlage in der Innenstadt klar auf der Hand. Es mache einfach Spaß sich in dem Ambiente unter den großen Bäumen aufzuhalten. Außerdem bieten sie in der Sommersonne genügend Schatten.

Das Besondere am Schwenninger Kinderferienprogramm war auch in diesem Jahr, dass ein niederschwelliges Angebot zur Verfügung stand, das man ohne Eintritt nutzen konnte. Dieses Angebot wurde von den gelungenen Auftritten von Jaques Mehlsack und den Kakerlaki-Clowns abgerundet.

Viel Lob von den Eltern

Willkommen waren wieder alle Kinder, auch die Kleinen. Hier erinnerte Volker Nowak daran, dass bei den Jungen und Mädchen unter zehn Jahren stets die Eltern dabei sein mussten. Von den Müttern und Vätern gab es im Übrigen auch großes Lob für Nowak und das Jugendhausteam für das Schwenninger Ferienprogramm. So gab es beispielsweise auch Familien, die den Park zum gemeinsamen Picknick mit ihren Kindern nutzten – ein Indiz dafür, wie wichtig die Anlage am Jugendhaus ist.

Besonders toll fand es der Spektrum-Leiter, dass immer wieder Kinder kommen und spontan fragen, ob sie etwas helfen könnten, sei es beim Auf- oder Abbau. Gut angenommen wurde auch das Jugend-Ferien-Café bei dem sich die Jugendlichen engagieren konnten. Höhepunkt war hier ein gemeinsamer Grillabend. Volker Nowak freute sich, dass die Heranwachsenden für die nächsten Treffs schon die eine oder andere Idee haben.

Programm ist mit viel Arbeit verbunden

Für Volker Nowak und sein Team ist es immer viel Arbeit, bis ein Programm steht. „Die Überlegungen gehen bereits frühzeitig los“, so der Jugendhausleiter. Man müsse sich beispielsweise um die Technik kümmern und rechtzeitig die Künstler buchen und die Busse für die Ausflugsfahrten organisieren. „Unser Anliegen ist auch, eine bunte Programmmischung zu bieten, die so ziemlich alle Menschen aus allen Schichten anspricht“, erklärte Nowak.

Zum Abschluss des Kinderferienprogramms gab es leckere Hotdogs und auf großes Interesse stieß die Zirkusvorführung der Jungen und Mädchen, die sich zu einem zweitägigen Workshop mit Georg Thomas vom Kinder- und Jugendzirkus angemeldet hatten. Hierbei entdeckte der Zirkuschef so manches Talent, das vielleicht einmal regelmäßig zum Training kommen könnte. Mit Hula-Hoop-Reifen wusste der Nachwuchs beispielsweise ebenso gut umzugehen, wie mit Ringen oder dem Diabolo. Auch als Akrobaten überzeugten die Kinder.

Die nächste Gelegenheit die jungen Artisten in Aktion zu erleben ist beim Schwenninger Kürbisfest, das Ende September stattfindet, kündigte Georg Thomas an.