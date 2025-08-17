Sommerferien in Schwenningen: Spektrum-Sommer begeistert den Nachwuchs

Beim Schwenninger Kinder- und Jugendferienprogramm im Spektrum war in diesem Jahr wieder für jeden etwas dabei. Jugendhausleiter Volker Nowak zieht ein durchweg positives Fazit.
Wie im Fluge vergangen sind die Tage des Schwenninger Kinderferienprogramms im Jugendhaus Spektrum. „Unseren Besuchern hat es großen Spaß gemacht und sie freuen sich bereits auf die nächsten Aktionen“, zieht Jugendhausleiter Volker Nowak ein positives Fazit dieser Traditionsveranstaltung. Der Spektrum-Sommer brachte besonders bei den offenen Angeboten im Spielegarten montags, mittwochs und freitags, regelmäßig gut 100 Leute in den Schwenninger Jugendhauspark.