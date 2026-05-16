Sommerferien in Albstadt: Klettern, wandern, biken – das bietet der Outdoor-Sommer

Der neue Flyer für den inzwischen fünften Albstädter Outdoor-Sommer ist erschienen; der Vorverkauf läuft. Ein Blick in das Programm von 26. Juli bis 23. August.
Der Albstädter Outdoor-Sommer geht in diesem Jahr in seine mittlerweile fünfte Runde und wieder wartet ein buntes Programm an Outdoor-Aktivitäten für alle Altersgruppen. Ob Wandern, Mountainbiken, Klettern oder doch eine Schatzsuche durch die Innenstadt – für jeden Outdoor-Fan ist etwas dabei. Unter dem Motto „Abschalten, Erholen und Lernen“ bereichert der Outdoor-Sommer erneut die Sommerferien-Zeit für Daheimgebliebene.