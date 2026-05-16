Sommerferien in Albstadt: Klettern, wandern, biken – das bietet der Outdoor-Sommer

Der neue Flyer für den inzwischen fünften Albstädter Outdoor-Sommer ist erschienen; der Vorverkauf läuft. Ein Blick in das Programm von 26. Juli bis 23. August.

Der Albstädter Outdoor-Sommer geht in diesem Jahr in seine mittlerweile fünfte Runde und wieder wartet ein buntes Programm an Outdoor-Aktivitäten für alle Altersgruppen. Ob Wandern, Mountainbiken, Klettern oder doch eine Schatzsuche durch die Innenstadt – für jeden Outdoor-Fan ist etwas dabei. Unter dem Motto „Abschalten, Erholen und Lernen“ bereichert der Outdoor-Sommer erneut die Sommerferien-Zeit für Daheimgebliebene.

Startschuss ist in diesem Jahr am Sonntag, 26. Juli; zu Ende geht der Outdoor-Sommer am Sonntag, 23. August. Zur Vorbereitung gibt es jetzt bereits den neuen Flyer mit einer Übersicht über alle Veranstaltungen in der Tourist-Information. Dort sowie online unter albstadt.reservix.de können die Veranstaltungen auch direkt gebucht werden.

Klettern und E-MTB-Training

Im Rahmen der insgesamt 18 Veranstaltungen wartet ein breites Themen- und Aktivitätenspektrum auf die Teilnehmer. Los geht es mit einem „Beginners Kurs“ im Bikepark Tailfingen am Sonntag, 26. Juli, ab 13 Uhr. Ein Trainer erklärt Interessierten Fahrtechniken und gibt Tipps, wie die ersten Abfahrten in dem anspruchsvollen Terrain sicher gemeistert werden können.

Ruhiger, aber nicht weniger interessant geht es bei einem abendlichen Spaziergang mit Vogelbeobachtung am Heersberg in Burgfelden am Montag, 27. Juli, ab 17 Uhr zu. Mit einer Vogelkundlerin geht es auf eine rund vier Kilometer lange Wanderung, bei der Vogelarten beobachtet und erlauscht werden können.

Kletterbegeisterte kommen wiederum am Donnerstag, 30. Juli, auf ihre Kosten. Dort wird den Teilnehmern im Kletterpark auf dem Ebinger Waldheim die Natur beim Auf- und Abseilen aus einer anderen Perspektive gezeigt. Sportlich in der Natur geht es weiter mit einem E-MTB Fahrtechnik-Kurs für Frauen am Samstag, 1. August.

Spezielles Programm für Kinder

Noch ein Stück weit anstrengender wird es ebenfalls am Samstag, 1. August, ab 15 Uhr rund um Burgfelden. Dort wird eine Trailrunning-Tour auf den Spuren des „Up the Hill“ angeboten. Das Trailrunning-Event „Up the Hill“, jährlich organisiert vom Albstädter Verein Albside, bringt die Starter auf einer Strecke von 25 Kilometern und zahlreichen Höhenmetern an ihre Grenzen. Ein ähnliches Gefühl darf nun das Outdoor-Sommer-Publikum erfahren – garniert mit Ausblicken von dem Tieringer Hörnle, einer Querung des Felsenmeers sowie dem Abstieg auf der Hossinger Leiter.

Ins Felsenmeer geht es auch am Dienstag, 4. August, ab 17 Uhr. Gepaart mit einer Einheit Bodega – eine Mischung aus Yoga und Kräftigen – sollen die Teilnehmer ein befreiendes Gefühl im Einklang mit der Natur erleben. Das Felsenmeer bietet dabei eine eindrucksvolle Kulisse.

Einen Ausflug in die Nachbargemeinde Straßberg macht der Outdoor-Sommer am Mittwoch, 5. August, ab 16.30 Uhr. Ausgebildete Trainer der DAV Sektion Ebingen zeigen am Kapffels Klettertechniken. Die Veranstaltung richtet sich an Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren. Natürlich kommen auch die Jüngsten beim weiteren Programm nicht zu kurz. Bei einem Kids-Kurs können sie am Samstag, 8. August, spielerisch ins Mountainbiken einsteigen, die Natur auf einer Mitmachwanderung mit allen fünf Sinnen am Samstag, 15. August, erleben oder bei einer Stadtrallye am Mittwoch, 19. August, Rätsel in der Innenstadt lösen.

Das gesamte Programm und weitere Informationen gibt es für Interessierte im Internet bei Albstadt Tourismus auf www.albstadt-tourismus.de, direkt in der Tourist-Information, Marktstraße 35, oder unter der Telefonnummer 07431/160-1204 und sowie per E-Mail an touristinformation@albstadt.de. Tickets sind online unter www.albstadt-tourismus.de/outdoorsommer, in der Tourist-Information und in jeder Reservix-Vorverkaufsstelle erhältlich.