Sommerferien: Im Oberen Schlichemtal haben die Ferienspiele begonnen

1 Am ersten Tag der Ferienspiele konnten die Teilnehmer zwischen verschiedenen Workshops wählen. Foto: Marschal

Am Mittwoch haben im Oberen Schlichemtal die Ferienspiele begonnen. In diesem Jahr findet das Spektakel wieder in Dotternhausen statt.









Link kopiert



Im Oberen Schlichemtal haben die Ferienspiele gestartet. Noch bis einschließlich Mittwoch erwartet die 134 Kinder aus den Gemeinden im Oberen Schlichemtal ein vielfältiges Programm. Am Eröffnungstag haben sie die roten Ferienspiel-T-Shirts ausgehändigt bekommen. Am Nachmittag hatten sie rund um die Schlossbergschule die Wahl an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen: Während sich manche für Backen oder Armbänder basteln entschieden haben, machten andere Bewegungsspiele oder bauten. Am Samstag präsentieren sich die Vereine und am Sonntag besuchen sie das Freilichttheater in Sigmaringendorf. Am Montag stehen wieder Workshops zur Auswahl, am Dienstag geht’s nach Tripsdrill und am Abschlusstag wird eine Party gefeiert, die das Motto „Weltraum“ widerspiegelt. Rund 30 ehrenamtliche Teamer betreuen die Kinder.