14 Dem Himmel ganz nah! Viele zusätzliche Attraktionen warten auf die Besucher des Ferien Festivals im Mafu Funpark in Dormettingen. Foto: Euroviva GmbH

Der Mafu Funpark im Schiefererlebnis Dormettingen bedeutet ohnehin jede Menge Spaß für die ganze Familie. Doch in den Sommerferien ist ab dem 19. August und an den Wochenenden extra viel geboten.















Link kopiert

Ein Besuch im Mafu Funpark in Dormettingen lohnt sich in den Sommerferien gleich doppelt. Denn zu den üblichen Attraktionen kommen noch Special Events an den Wochenenden dazu. Der Startschuss fürs Funpark-Festival fällt am Freitag, 19. August mit DJ Wayne und DJ ZEEB bei der Throw-Back-Party mit Chart-Stürmern aus den vergangenen drei Jahrzehnten.

Der nächste Kracher folgt gleich am Samstag, 20. August, mit einem Konzert der Cover-Band James Torto & Friends. Am Ende der Show wird ein spektakuläres Feuerwerk den Nachthimmel über dem Mafu Funpark erleuchten.

Schaumparty und Beachsound

Gleich am darauffolgenden Wochenende, dreht am Freitag, 26. August, DJ Newcomer KENO an den Turntables und liefert Bass- und Tech-House-Beats.

Zur mega Schaumparty am Samstag, 27. August, sorgen Jerry, T-One und Viruz von 13 bis 23 Uhr für den passenden Beachsound – Feiern in der Sonne und XXL-Hüpfburgen, die mit Schaum geflutet werden, was braucht es mehr fürs ultimative Sommerferien Feeling?

Zum Abschluss des Festival-Wochenendes lassen es am Freitag, 2. September, DJ DM und Robin Pfeiffer mit All-Mixed-Up-Music richtig krachen. Und am Samstag, 3. September ist Training für die Lachmuskeln angesagt. Denn Comedian Heinrich del Core mit seinem Programm „Glück g‘habt“ ist zu Gast im Mafu Funpark.

Top 10 Attraktionen des Funparks

Neben den Specials des Ferienprogramms locken die zehn dauerhaften Attraktionen im Freiluft-Trampolinpark und laden ein zum Toben und Spaß haben.

Ein 175 Quadratmeter großes Trampolinfeld mit schrägen Wänden macht auch seitliche Sprünge möglich. Das Bungee-Trampolin sorgt bei bis zu sieben Meter hohen Sprüngen für ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Doch keine Sorge: Latexseile sorgen so für sichere Action. Dadurch können hier auch Ungeübte Vor- und Rückwärtssaltos schlagen.

Sich fühlen wie die Ninjas können sich Kinder im gleichnamigen, 40 Meter langen XXL-Hüpfburg Hindernisparcours – da ist auspowern angesagt.

Bungee und Wall-Run - ein Mega Spaß

Beim Bungee Run kann jeder testen, wer am Ende gewinnt, das Bungee Seil, gegen das es anzurennen gilt oder man selbst. Doch egal wie das Rennen letztlich ausgeht: der Schwung des Läufers sorgt für einen überraschenden Rebound-Effekt und garantierte Lacher.

Spaßig wird es auch beim Wall-Run. Drei verschieden steile Wände wollen erobert werden. So schnell es geht hochflitzen und dann wieder runterrutschen, das sorgt für strahlende Gesichter. Genau wie die Hüpfburg und der Seilgarten. Letzterer ist eine schöne Spielstation auch für kleinere Kinder. Denn Eltern können ihre Sprösslinge bei deren Aktivitäten vom Boden aus begleiten.

Abschließend nochmal richtig austoben erwünscht? Sich ohne Angst vor Verletzungen im Spaß mal „richtig eins auf die Mütze geben“, wo geht das schon? In der „Abrissbirne" im Mafu Funpark. Der Gegenspieler darf sorglos „umgehauen“ werden, denn ein weicher Fall ist garantiert.

Auch beim Spiel Shoot-Air geht es wild aber harmlos zu: die Teilnehmer zielen mit Softbällen aufeinander.

Afterwork – Urlaub zuhause

Wer genug vom Toben hat oder einfach ganz ohne Action einen entspannten Sommerabend genießen möchte, lässt sich in eine der Chillout-Loungen sinken. Serviert werden leckere Cocktails, Shishas und entspannte Beats. Ab 15 Uhr ist After-Work angesagt für den Urlaub zuhause. Der Eintritt ist frei.

Lecker Essen für heiße Tage

Wer tobt und sich viel bewegt, der bekommt auch ordentlich Hunger und Durst. Die Gastronomie im Mafu Funpark bietet daher eine feine Auswahl sommerlicher Tagesmenüs, Festival-Klassiker und Nachspeisen. Außerdem gibt es frisches Obst. Die wechselnden Tagesmenüs stehen von 11.30 Uhr bis 14 Uhr auf der Speisekarte, die Festival-Klassiker bis 22 Uhr.

Info: Mehr zu den Öffnungszeiten und Preisen auf der Webseite des Mafu Funpark sowie auf Facebook und Instagram.