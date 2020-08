Sommerferien Erweiterte Fahrradmitnahme in Zügen

Eine Vereinbarung mit der Bahntochter DB Regio sorge auf vier Bahnstrecken für zusätzliche Stellplätze in den Zügen, teilte das Verkehrsministerium am Freitag in Stuttgart mit. "Dieser Sommerurlaub in Zeiten von Corona wird besonders werden", sagte Minister Winfried Hermann (Grüne) laut der Mitteilung. Mit den Angeboten solle Lust darauf gemacht werden, Baden-Württemberg mit dem öffentlichen Nahverkehr zu entdecken.