Bald beginnen die Sommerferien. So laufen der letzte Schultag und der erste Tag nach den Ferien in St. Georgen.

Endlich Ferien – am Mittwoch, 24. Juli, werden die Schüler aus ganz Baden-Württemberg in die großen Sommerferien entlassen. Auch in der Bergstadt endet das Schuljahr 2023/2024. Das sollten Schüler und Eltern über den letzten Tag vor den großen Ferien sowie den ersten Tag des folgenden Schuljahrs wissen.

Am letzten Schultag, 24. Juli, beginnt der Unterricht an der Robert-Gerwig-Schule (RGS) um 8.25 Uhr. In die Sommerferien starten die Schüler dann bereits um 11 Uhr.

Lesen Sie auch

Nach dem Sommerferien geht es für die Klassen zwei bis vier und sechs bis zehn am Montag, 9. September, um 8.25 Uhr mit Unterricht los. Schulschluss ist an diesem Tag um 12.05 Uhr. Für die neuen Fünftklässler beginnt der Unterricht am Dienstag, 10. September, um 8.25 Uhr. Die neuen Erstklässler starten am Mittwoch, 11. September, in ihre Schullaufbahn.

Rupertsbergschule

Die Schüler der Rupertsberg-schule werden an ihrem letzten Schultag, 24. Juli, von 8.15 bis 10.50 Uhr unterrichtet, bevor für sie die Ferien beginnen.

Am Montag, 9. September, starten die Zweit-, Dritt- und Fünftklässler um 8.15 Uhr ins neue Schuljahr. Der Schultag endet um 11.55 Uhr. Die neuen Erstklässler der Rupertsberg-schule werden am Mittwoch, 11. September, eingeschult.

Grundschule Peterzell

An der Grundschule Peterzell beginnt der Unterricht am letzten Schultag, 24. Juli, um 8.50 Uhr. Um 11.35 Uhr werden die Schüler in die Ferien entlassen.

Am ersten Tag nach den Sommerferien, am 9. September, beginnt der Unterricht an der Grundschule Peterzell um 8.50 Uhr. Er endet um 12.25 Uhr.

SBBZ

Die Schüler der Sommerrainschule, des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ), haben an ihrem letzten Schultag, 24. Juli, von 8.20 bis 11.55 Uhr Unterricht.

Der erste Schultag ist am SBBZ erst am Mittwoch, 11. September. Der Unterricht läuft an diesem Tag von 8.20 bis 11.55 Uhr.

Realschule

Die Realschüler der Klassen fünf bis neun starten mit einem ökumenischen Gottesdienst um 7.40 Uhr in ihren letzten Schultag, 24. Juli. Dieser findet in der Stadthalle statt. Unterrichtsende ist an diesem Tag um 11.05 Uhr.

Nach den Sommerferien geht es für die Sechst- bis Zehntklässler am Montag, 9. September, um 7.40 Uhr wieder mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Stadthalle los. Schulschluss ist um 12.50 Uhr. Die neuen Fünftklässler beginnen ihre Zeit an der Realschule am Dienstag, 10. September, um 10 Uhr. Dann findet eine Begrüßungsfeier in der Stadthalle statt, zu der auch die Eltern der Realschulanfänger eingeladen sind. Der Unterricht endet an diesem Tag um 12.50 Uhr.

Gymnasium

Die Schüler des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums (TSG) starten mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Stadthalle in ihren letzten Schultag, 24. Juli. Los geht’s um 7.40 Uhr. Um 11.05 Uhr werden die Schüler in die Sommerferien entlassen.

Das neue Schuljahr beginnt am Montag, 9. September, für die Sechst- bis Zehntklässler des TSG mit einem ökumenischen Gottesdienst, der ab 7.40 Uhr in der Stadthalle stattfindet. Schulschluss ist an diesem Tag um 12.50 Uhr.