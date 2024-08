Flohmarkt, After-Work-Party und Antikmarkt: In den kommenden Wochen ist in Ettenheim viel geboten.

Flohmarkt in der Altstadt am Samstag, 24. August: Auch dieses Jahr verwandelt sich die Ettenheimer Altstadt in ein Paradies für Schnäppchenjäger, Flaneure und Schatzsucher, erklärt die Stadt. Am Samstag, 24. August, startet der Flohmarkt ab 14 Uhr und lädt Besucher jeden Alters zum Stöbern, Bummeln und Entdecken ein. Eine Vorab-Anmeldung ist nicht erforderlich – Teilnehmer kommen einfach vorbei und stellen sich ab 12 Uhr mit ihrem eigenen Stand mit Trödel, Krimskrams und Kuriositäten auf. Die Standgebühr beträgt fünf Euro je laufenden Meter.

Versteigerung von Fundfahrrädern

Ab 14.30 Uhr erwartet die Besucher vor dem Rathaus die traditionelle Versteigerung von Fundfahrrädern unter der Leitung von Hauptamtsleiterin Julia Zehnle. Ob ein praktisches Fahrrad für den Alltag, ein Retro-Rad zum Herrichten oder ein Ersatzteillager für Tüftler – die Fundstücke bieten die Chance auf Schnäppchen.

After-Work-Party im Rohanhof am Mittwoch, 28. August: Der Gewerbeverein Unternehmen Ettenheim lädt auf Mittwoch, 28. August, zur After-Work-Party ein. Ab 17 Uhr wird der Rohanhof ein letztes Mal in diesem Sommer zur Bühne für ein fröhliches Beisammensein nach Feierabend. Die Bewirtung erfolgt durch die örtlichen Vereine Lions Club Ettenheim, Freundeskreis Stadtkapelle, Musikkapelle Wallburg, TC Ettenheim und TC Münchweier.

Musikalisch wird der Abend von der Country-Band „Blue Side of Town“ begleitet. Die 1992 gegründete Band bietet eine Mischung aus traditioneller Country-Music, Countryrock und Western Swing, so die Stadt.

Altstadt-Antikmarkt am Samstag, 7. September: Die historische Altstadt von Ettenheim in ein Eldorado für Sammler und Liebhaber von Antiquitäten. Von 11 bis 18 Uhr laden am 7. September zahlreiche Händler aus ganz Deutschland, dem Elsass und der Schweiz auf eine Zeitreise durch die vergangenen Jahrhunderte ein. Entdecken werden können echte alte Schätze: Alle angebotenen Waren wurden vor 1975 hergestellt.

Diese Straßensperrungen sind für die Veranstaltungen nötig

Flohmarkt:

Am Samstag, 24. August, erfolgt ab 9 Uhr eine Sperrung der Parkplätze zwischen der Buchhandlung Machleid und „Studio K“ sowie zwischen ehemals Wiegand’sche Apotheke und der Post. Ab 12 Uhr erfolgt ebenfalls die Sperrung der Straßen. Betroffen sind laut Stadt: ein Teilstück der Rohanstraße ab Nepomukbrunnen bis zum Rathaus, Teilstücke der Ettikostraße ab Rohanstraße bis Einmündung Kirchstraße, ein Teilbereich der Thomasstraße von der Rohanstraße bis zur Einmündung Westliche Ringstraße, ein Teilbereich Ettikostraße bis Friedrichstraße (Anlieger frei) und ein Teilbereich Kirchstraße bis Zunftgasse (Anlieger frei). After-Work-Party:

ein Teilbereich des Rohanhofs wird ab Dienstag, 27. August, ab 14 Uhr gesperrt. Der restliche Bereich des Rohanhofs ist ab Mittwoch, 28. August, ab 13 Uhr gesperrt.