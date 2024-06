1 Auch auf dem Neckar selbst war einiges geboten. Foto: Angela Baum

Rottenburg feierte eine Megaparty auf der tollen Partymeile bei der Sommerfasnet.









Am Wochenende war es endlich wieder einmal soweit: Für drei Tage verwandelte sich das Festgelände am Neckarufer in Rottenburg in eine gigantische Partymeile mit zahlreichen Open-Air-Konzerten und einem spannenden Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt.