In diesem Sommer beteiligen sich fast 20 Kulturschaffende und sorgen wieder für jede Menge Kulturgenuss in Herrenberg. Viele Veranstaltungen sind kostenfrei.

Seit 1999 findet das bunte Kulturprogramm auf dem Marktplatz statt, nur im Corona Jahr 2020 fanden die Sommerfarben nicht statt.

Das Jubiläum wird am Freitag, 11. Juli mit einem bunten Abend gefeiert. Langjährige Akteure der Sommerfarben präsentieren sich auf der Marktplatzbühne und im Anschluss sorgt die SWR1 Silent Party für exzellente musikalische Unterhaltung.

Das Sommerfarbenprogramm bietet wieder eine vielfältige Mischung aus Musik, Kunst, Theater, Kino und Comedy. „Die Sommerfarben 2025 sind eine Einladung, gemeinsam Kultur zu erleben, zu genießen und zu feiern”, freut sich Nico Reith und lädt ein „sich von der Vielfalt des Programms inspirieren zu lassen und den Sommer in Herrenberg zu genießen“.

Auch in diesem Jahr gestalten wieder zahlreiche lokale Kulturakteure das Programm mit. Beteiligt sind neben den städtischen Kultureinrichtungen unter anderem das Mauerwerk, die Kinomacher, die Stadtkapelle, die Jugendkantorei, die Evangelische Erwachsenenbildung oder das Theater aus dem Köfferchen.

Das Jugendhaus bietet im Juli zwei kostenfreie Festivals auf ihrem Gelände: Das 48er auf zwei Bühnen mit 24 Bands und das Afrika Festival bietet an zwei Tagen afrikanische Kommunikation, Kultur, Kunst und Küche.

Die Straßengalerie mit nahezu 100 Künstlern sowie der Kunsthandwerkermarkt mit Ausstellern der unterschiedlichsten Gewerke am Samstag, 5. Juli, lockt sicherlich wieder viele Gäste in die Innenstadt. Ein Höhepunkt wird wieder das Straßenmusikfest mit dem großen Finale auf dem Marktplatz am Samstag, 12. Juli, sein.

Auf der Sommerfarben-Bühne sollte am Sonntag, 13. Juli, der Auftritt von Lars Reichow nicht verpasst werden. In seinem Konzertkabarett „Boomerland“ bringt er Generationen mit feinem Witz, musikalischer Raffinesse und einem Augenzwinkern zusammen – ein Highlight, das Boomer feiert und Millennials liebevoll mitnimmt.

Und am 24. Juli beginnt das Sommernachtskino auf dem Schlossberg. Dieses Ambiente ist eine der schönsten Kino-Freiluftkulissen Baden-Württembergs. Das Filmprogramm 2025 des Sommernachtskino Herrenberg wird im Juni bekannt geben.

Die Veranstaltungen werden in dem Programmheft ausführlicher dargestellt. Dieses liegt ab sofort in den Kultureinrichtungen, am I-Punkt am Marktplatz und in vielen Herrenberger Geschäften aus.

Programm, Hinweise zu Tickets und weitere Informationen zu den Sommerfarben sind auch online zu finden unter www.sommerfarben.de.