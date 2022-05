1 Nach der Saison ist für Trainer Christian Streich vor der Saison. Foto: Tom Weller/dpa

Der SC Freiburg startet am 27. Juni in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga. Die erste Übungseinheit des Europa League-Teilnehmers findet im Europa-Park Stadion statt.















Das erste Testspiel trägt die Mannschaft von Trainer Christian Streich am 2. Juli gegen den Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg aus. Vom 6. bis 15. Juli bezieht der Sport-Club wie schon in den vergangenen Jahren ein Trainingslager im österreichischen Schruns. Die Saison beginnt mit der ersten Runde im DFB-Pokal (29. Juli bis 1. August), der erste Bundesliga-Spieltag findet am ersten August-Wochenende statt. Mit großer Spannung wird die Terminierung der ersten Bundesliga-Spieltage erwartet.

Zwei Monate WM-Pause

Bei der Erstellung des Rahmenterminkalenders 2022/23 wurde von der DFL ein besonderer Umstand berücksichtigt: Vom 21. November bis zum 18. Dezember 2022 wird die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgetragen. Daraus resultiert auf nationaler Ebene eine rund zweimonatige Spielpause im Winter: Der jeweils letzte Spieltag der Bundesliga (Spieltag 15) im Jahr 2022 wird vom 11. bis zum 13. November ausgetragen. Nach der WM und einer folgenden Winterpause nimmt die Bundesliga den Spielbetrieb am 20. Januar 2023 wieder auf.

Europa League-Auslosung am 25. August

Als Tabellensechster der Bundesliga hat sich der SC Freiburg für die Europa League qualifiziert und darf auf attraktive Gegner hoffen. Natürlich hofft man in Freiburg darauf, ähnlich positive Schlagzeilen zu produzieren wie zuletzt Eintracht Frankfurt.

