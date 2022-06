19 Trainingslager-Impressionen vor Alpenkulisse: Der VfB Stuttgart im vergangenen Jahr in Kitzbühel. In unserer Bildergalerie zeigen wir, wohin es die Clubs der Bundesliga in diesem Jahr zieht. Foto: Baumann

Bad Ragaz, Schruns, Zell am See – die Alpen werden in diesem Sommer wieder von reichlich Bundesligaclubs heimgesucht. Nur einen zieht es in die Ferne. Wir geben den Überblick.















Sommerzeit ist Trainingslagerzeit. Zwei Wochen nach Ende der abgelaufenen Saison haben die meisten Clubs der Fußball-Bundesliga ihren Sommerfahrplan veröffentlicht. Die allermeisten von ihnen schlagen ihre Zelte in bekannten Gefilden im Alpenraum auf – so auch der VfB Stuttgart. Anders als in den vergangenen beiden Jahren lösen sich die Vereine aus der Corona-Isolation und wollen ihren Fans wieder mehr Kontaktmöglichkeiten bieten. Die Zeit der Fernreisen scheint unterdessen vorbei. Ob dauerhaft oder nur in Folge der Pandemie wird die Zukunft zeigen. In diesem Sommer zieht es jedenfalls nur einen Verein in die Ferne.

Durch die Winter-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) bleibt den Clubs im Sommer vergleichsweise viel Zeit zur Vorbereitung. Die neue Saison in der Fußball-Bundesliga startet am ersten August-Wochenende. Eine Woche zuvor findet die erste Runde im DFB-Pokal statt.