Das ehemalige Hotel Waldlust in Freudenstadt steht an den beiden kommenden Wochenenden im Mittelpunkt der Veranstaltung "Denk mal Sommer". Für die Organisatorin Irena Kugele ist es die erste Veranstaltung in dieser Größenordnung. Irene Kugele, Inhaberin des Café Zeitraum, ist deshalb sichtlich aufgeregt, als sie über die Planungen spricht.

Freudenstadt - Zusammen mit dem Verein Denkmalfreunde Waldlust veranstaltet sie an den Wochenenden vom 20. bis 22. und 27. bis 29. August den "Denk mal Sommer". "Das ist eigentlich aus einer dummen Idee entstanden", sagt Mitorganisator Christian Fink mit einem zwinkernden Auge. Der Kontakt zu den Denkmalfreunden Waldlust bestehe schon seit drei Jahren, so Kugele. "Die Denkmalfreunde wollten wieder was machen. Jedoch hatte es an Unterstützung gefehlt", erzählt sie. Ein Besuch in der "Waldlust" und die daraus entstandene Begeisterung für die Räumlichkeiten hätten dann die Idee wachsen lassen, diesen außergewöhnlichen Ort für eine Veranstaltung zu nutzen.

An insgesamt sechs Tagen wird den Gästen einiges geboten. Der Garten rund um das ehemalige Hotel werde in eine einzige große Lounge verwandelt. Es gibt dort unter anderem Cocktails, einen Weinstand, ein "Bier-Piaggio" sowie einen Grill mit selbst gemachten Burgern. "Das ist nichts von der Stange. Beim Essen ist alles ein bisschen anders", verspricht Christian Fink.

Freitags sorgt DJ Sandro Marques mit gepflegtem "Underground House" für eine entsprechende Atmosphäre. An den Samstagen will Chioma Rabiej mit Soul und Reggae das Sommergefühl zur "Waldlust" bringen. Servicekräfte sorgen in der Garten Lounge für das Wohl der Gäste. "Einige Leute fragen sogar, ob es eine Kleiderordnung gibt. Das finde ich witzig", scherzt die Organisatorin, die die Frage ganz klar mit Nein beantwortet.

Spitzenköche sind beteiligt

Höhepunkt der Veranstaltung ist das Vier-Gänge-Gourmet-Dinner inklusive Weinbegleitung am Samstag, 21. August, ab 18 Uhr. Die Zusammenstellung des Menüs durch zwei befreundete Spitzenköche aus München und Baiersbronn verspricht Gaumenfreude auf höchstem Niveau. Die Weine moderiert ein Sommelier vom Tegernsee.

"Das Dinner baut auf heimische Produkte. Die Qualität, die wir anbieten, ist uns wichtig. Es geht dabei um den Faktor Exklusivität", so Kugele. Eine Führung durch das geschichtsträchtige Haus rundet Abend ab. Karten für das Dinner gibt es nur im Vorverkauf im Café Zeitraum. Sonntags stehen vor allem Führungen auf dem Programm. Im Garten werden Kaffee und Kuchen serviert. Musikalisch begleitet das Akustik-Cover-Duo Billy & Friends den Nachmittag.

Bezüglich weiterer Veranstaltungen möchte Irena Kugele zunächst die kommenden Wochenenden abwarten. "Ich bin eher sicherheitsliebend und strukturiert. Ich suche aber immer nach Neuem, was man noch machen kann." Denkbar seien entsprechend der Jahreszeit Veranstaltungen im Winter oder im Frühling.

Karten können im Vorverkauf im Café Zeitraum erworben werden. Aufgrund der begrenzten Ticketanzahl ist ein Verkauf an der Abendkasse nicht sicher. Irena Kugele empfiehlt zudem, wenn möglich, nicht mit dem Auto zu kommen, da nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung steht.

Falls das Wetter nicht mitspielen sollte, besteht die Möglichkeit, die Veranstaltung in die Innenräume zu verlegen. Neben der 3 G-Regel besteht in den Innenräumen die Maskenpflicht. Im Außenbereich ist lediglich eine Registrierung notwendig. Auch eine Teststation ist vorhanden. An den Sonntagen ist Einlass ab 13 Uhr, an den übrigen Tagen jeweils ab 18 Uhr.